André comemora gol marcado pelo Wolverhampton, da Inglaterra - Reprodução / Instagram @Wolves

André comemora gol marcado pelo Wolverhampton, da InglaterraReprodução / Instagram @Wolves

Publicado 07/08/2026 18:42





O brasileiro ampliou a vantagem dos Wolves aos 34 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Yerson Mosquera e cabecear para o fundo da rede. Inglaterra - O ex- Fluminense André começou a temporada 2026/27 com gol pelo Wolverhampton. O volante balançou a rede na vitória por 3 a 0 sobre o Port Vale, nesta sexta-feira (7), no Molineux Stadium, pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa.O brasileiro ampliou a vantagem dos Wolves aos 34 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Yerson Mosquera e cabecear para o fundo da rede.

O resultado também marcou a estreia oficial do técnico português César Peixoto no comando do time, que disputará a segunda divisão nesta temporada, depois do rebaixamento no Campeonato Inglês.



A equipe da casa abriu o placar aos 14 minutos, com Adam Armstrong. Já aos 43, André voltou à cena: ele lançou Rodrigo Gomes, que passou para o espanhol Fer López, responsável por fechar o placar ainda na etapa inicial.



Com a vitória, o Wolverhampton avançou para a segunda rodada da competição. Middlesbrough, Walsall e Stevenage também garantiram vaga na próxima fase.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.