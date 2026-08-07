Rebeca Andrade realizou salto nesta sexta-feira (7) - Melogym / CBG

Rebeca Andrade realizou salto nesta sexta-feira (7)Melogym / CBG

Publicado 07/08/2026 17:47 | Atualizado 07/08/2026 20:28

Rebeca Andrade brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, nesta sexta-feira (7), em Brasília. A ginasta cravou a maior nota do salto no mundo neste ano, 14,800, ao executar um Yurchenko com dupla pirueta. Com essa marca, ela se isola no topo do ranking mundial da temporada para um salto único.

Apesar da pontuação histórica, Rebeca não disputará a final do salto. A comissão técnica já havia planejado essa ausência, para gerenciar sua carga física e focar na preparação para o Campeonato Mundial de Roterdã, em outubro.

A ginasta realizou apenas uma tentativa de salto, o que garantiu a nota. Entretanto, pelo regulamento são necessários dois saltos para avançar à decisão individual. Na pontuação do clube, a nota foi somada ao desempenho do restante dos atletas do Flamengo na disputa por equipes do Campeonato Brasileiro.

A nota foi composta por um 9,7 de execução, os 5,0 de dificuldade do Yurchenko com dupla pirueta e mais 0,1 de bonificação pela cravada na aterrissagem. Apesar de estar no topo no momento, a liderança de Rebeca no ranking pode ser retirada nesta sexta-feira, com o início do Campeonato Americano.

Rebeca viveu período afastada das competições, voltando para as disputas somente no mês de junho, no Pan-Americano, quando apresentou-se no salto sendo campeã do aparelho.

No Mundial, que acontecerá entre 17 e 25 de outubro, a ginasta vai em busca de manter o Brasil no pódio por equipes, garantindo uma vaga com antecipação para as Olímpiadas de 2028, em Los Angeles.

*Informações do Estadão Conteúdo