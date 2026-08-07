Clínica de tênis para iniciantes no Monte Líbano será para crianças entre três e seis anosDivulgação
Evento de Dia dos Pais promove clínica de tênis na Lagoa
Crianças de até 6 anos e seus responsáveis poderão se inscrever para aulas para iniciantes no Clube Monte Líbano, no sábado
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Jogador, de 25 anos, foi campeão da Libertadores no Rubro-Negro em 2022 e atualmente defende clube do futebol da Inglaterra
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