Clínica de tênis para iniciantes no Monte Líbano será para crianças entre três e seis anos - Divulgação

Clínica de tênis para iniciantes no Monte Líbano será para crianças entre três e seis anosDivulgação

Publicado 07/08/2026 16:39

O Projeto Liga Tênis 10 promoverá a Clínica Pais & Filhos no sábado (8), no Clube Monte Líbano, na Lagoa. Além de promover a iniciação no tênis, o evento busca proporcionar um momento de conexão entre pais, mães e filhos.



A programação prevê dois períodos de aulas de acordo com a faixa etária dos participantes. Das 16h às 16h45, crianças de 3 e 4 anos serão o foco. Já das 17h às 17h45, os alunos serão de 5 e 6 anos de idade.



As atividades foram planejadas para respeitar as diferentes etapas do desenvolvimento infantil, incentivando habilidades motoras, coordenação e interação entre adultos e crianças. As inscrições têm uma taxa de R$ 55 por responsável, com um limite de 16 vagas por horário, e podem ser feitas no site: www.ligatenis10.com.br.



A Liga Tênis 10 foi fundada em 2015 por Bruna Assemany e realiza eventos e torneios em diferentes regiões do Brasil e também em países da Europa. O foco é na ampliação do acesso ao esporte e na promoção do desenvolvimento infantil por meio da prática esportiva.