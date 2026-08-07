Lando Norris e Oscar Piastri são companheiros na MacLaren desde a temporada 2023Divulgação / McLaren
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O italiano Andrea Stella, 'cabeça' da escuderia britânica, rasgou elogios aos pilotos pela parceria nas corridas
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