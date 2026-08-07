Lando Norris e Oscar Piastri são companheiros na MacLaren desde a temporada 2023 - Divulgação / McLaren

Lando Norris e Oscar Piastri são companheiros na MacLaren desde a temporada 2023Divulgação / McLaren

Publicado 07/08/2026 15:37

O diretor da McLaren, Andrea Stella, exaltou nesta sexta-feira (7) a "harmonia reforçada" entre seus pilotos: o atual campeão mundial, Lando Norris, que acaba de vencer o Grande Prêmio da Hungria, e o australiano Oscar Piastri, que vive um ano complicado.

"O aspecto que mais admiro em nossos pilotos é a maneira como trabalham juntos. Depois do ano passado, quando disputaram o título até a última corrida, não havia garantia de que a harmonia que haviam construído permaneceria intacta", observou Stella em entrevista publicada no site da equipe, campeã do Mundial de construtores em 2024 e 2025.

"No entanto, não só nada mudou, como a relação entre eles e com a equipe, na verdade, se fortaleceu", afirmou Stella. O engenheiro italiano atua como chefe da equipe, que é liderada pelo empresário americano Zak Brown.

Norris, de 26 anos, conquistou seu primeiro título mundial em 2025. Nesta temporada, ele garantiu sua primeira vitória do ano na Hungria, no final de julho, enquanto Piastri, de 25 anos, abandonou a corrida. O britânico ocupa o quinto lugar no campeonato de pilotos, enquanto o australiano é o sétimo.

Na temporada passada, Norris e Piastri chegaram ao último GP do ano, em Abu Dhabi, com chances de conquistar o campeonato. Eles enfrentaram a concorrência do holandês Max Verstappen, que também chegou ao circuito com uma possibilidade matemática de garantir seu quinto título mundial.

*Informações da AFP