Courtois defendeu a seleção belga nas Copas de 2014, 2018, 2022 e 2026 - Reprodução / Arquivo pessoal

Courtois defendeu a seleção belga nas Copas de 2014, 2018, 2022 e 2026Reprodução / Arquivo pessoal

Publicado 07/08/2026 14:45





Após a eliminação para a Espanha nas quartas de final do Mundial, Courtois, que teve que ser substituído durante a partida, expôs na zona mista seu desejo de "tirar um descanso durante a Liga das Nações", entre novembro deste ano e março de 2027, com os jogos finais em junho, e talvez "voltar durante as eliminatórias para a Eurocopa", de março a novembro de 2027.



O técnico francês Rudi Garcia foi substituído após a Copa do Mundo por Van Bommel, que já tem uma questão delicada a resolver em seu início de trabalho. O novo técnico da Bélgica, o holandês Mark van Bommel, anunciou nesta sexta-feira (7) que vai se reunir com Thibaut Courtois para abortar seu futuro, depois que o goleiro de 34 anos anunciou após a Copa do Mundo 2026 que quer fazer uma pausa de um ano na seleção.Após a eliminação para a Espanha nas quartas de final do Mundial, Courtois, que teve que ser substituído durante a partida, expôs na zona mista seu desejo de "tirar um descanso durante a Liga das Nações", entre novembro deste ano e março de 2027, com os jogos finais em junho, e talvez "voltar durante as eliminatórias para a Eurocopa", de março a novembro de 2027.O técnico francês Rudi Garcia foi substituído após a Copa do Mundo por Van Bommel, que já tem uma questão delicada a resolver em seu início de trabalho.

"Vou conversar com o Thibaut com a mente aberta e, por enquanto, não tomaremos nenhuma decisão sobre o assunto. Seria inapropriado após uma única conversa. Talvez ele já tenha reconsiderado sua posição", declarou o treinador holandês em sua coletiva de imprensa de apresentação.



"Assim que ele retomar os treinos em tempo integral, iremos vê-lo e conversar. Se tivermos algo a lhe dizer, diremos. Mas seu talento como goleiro é inquestionável", continuou Van Bommel, apesar de a atitude de Courtois ter gerado críticas na Bélgica.



A relação do goleiro com a seleção passou por diversos altos e baixos, especialmente durante a passagem de Domenico Tedesco (2023–2025), período em que Courtois chegou a se afastar da equipe enquanto o técnico ítalo-alemão permanecesse no cargo.

