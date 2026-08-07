Courtois defendeu a seleção belga nas Copas de 2014, 2018, 2022 e 2026Reprodução / Arquivo pessoal
Após a eliminação para a Espanha nas quartas de final do Mundial, Courtois, que teve que ser substituído durante a partida, expôs na zona mista seu desejo de "tirar um descanso durante a Liga das Nações", entre novembro deste ano e março de 2027, com os jogos finais em junho, e talvez "voltar durante as eliminatórias para a Eurocopa", de março a novembro de 2027.
O técnico francês Rudi Garcia foi substituído após a Copa do Mundo por Van Bommel, que já tem uma questão delicada a resolver em seu início de trabalho.
"Assim que ele retomar os treinos em tempo integral, iremos vê-lo e conversar. Se tivermos algo a lhe dizer, diremos. Mas seu talento como goleiro é inquestionável", continuou Van Bommel, apesar de a atitude de Courtois ter gerado críticas na Bélgica.
A relação do goleiro com a seleção passou por diversos altos e baixos, especialmente durante a passagem de Domenico Tedesco (2023–2025), período em que Courtois chegou a se afastar da equipe enquanto o técnico ítalo-alemão permanecesse no cargo.
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