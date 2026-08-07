Eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, Rodri está sendo disputado por gigantes do futebol europeu. Em meio a todas as investidas, o atual clube do jogador, Manchester City, corre para contratar um substituto à altura e um alvo de peso já foi definido.
Trata-se de Enzo Fernández, do Chelsea e da seleção argentina. De acordo com informação do jornalista Diego Picó, do 'Marca', o novo técnico dos "Citizens", Enzo Maresca, enxerga o atleta de 25 anos como um grande reforço.
Além do argentino, o Manchester City também monitora o marroquino Ayoub Bouaddi, de 18 anos. No entanto, o jovem, que atualmente defende o Lille, da França, não tem experiência no Campeonato Inglês como o seu principal concorrente.
Enzo Fernández disputou sete dois oito jogos da Argentina na última Copa do Mundo e marcou dois gols, ambos decisivos: contra o Egito, nas oitavas, e a Inglaterra, na semifinal. O atleta, no entanto, acabou expulso na final e amargou o vice para a Espanha. Ele foi campeão mundial em 2022.
Novela pela contratação de Rodri
Após a Copa do Mundo, Rodri entrou na mira do Bayern de Munique, PSG e Real Madrid, mas apenas o clube espanhol despertou o interesse do jogador. Entretanto, nos últimos dias, o Barcelona entrou na disputa com uma proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 294,14 milhões), recusada pelos ingleses, que pedem cerca de 65 milhões de euros (cerca de R$ 382,38 milhões). As conversas continuam.
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