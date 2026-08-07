Jogadores do Bayern comemoram gol marcado sobre o Aston VillaMay James / AFP
João Gomes marca, mas Aston Villa perde para o Bayern em amistoso
Brasileiro não conseguiu evitar a derrota do time inglês, em Hong Kong
João Gomes marca, mas Aston Villa perde para o Bayern em amistoso
Brasileiro não conseguiu evitar a derrota do time inglês, em Hong Kong
Vasco destrava negociação e chega a acordo por Sosa, do Racing
Volante viajará nos próximos dias para se apresentar ao Cruz-Maltino
Botafogo anuncia renovação de Alex Telles
Lateral é considerado uma das principais referências do atual elenco do Glorioso; novo vínculo tem duração até o final de 2028
Yamal é filmado em boate na Colômbia e vídeo viraliza nas redes
Atacante espanhol, de 19 anos, teve suas férias do Barcelona prolongadas depois do título da Copa do Mundo contra a Argentina
Joaquín Correa deixa o Botafogo e se apresenta ao Estudiantes
Atacante argentino não se firmou no Glorioso desde que chegou no meio de 2025 e acertou a rescisão de contrato que era válido até 2027
Bap trava negociação por Luiz Henrique depois de pedida do Zenit
Revelado pelo Fluminense, atacante, de 26 anos, disputou a última Copa do Mundo e poderá custar cerca de R$ 207 milhões ao Rubro-Negro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.