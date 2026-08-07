Lamine Yamal curtindo festa no 'Comuna 13', em Medellín, na Colômbia - Reprodução/X @Juanjo_Guerrero

Lamine Yamal curtindo festa no 'Comuna 13', em Medellín, na ColômbiaReprodução/X @Juanjo_Guerrero

Publicado 07/08/2026 13:03

Rio - O atacante do Barcelona , Lamine Yamal está na Colômbia e sua passagem pela América do Sul está repercutindo. O jovem, de 19 anos, foi avistado no Comuna 13, casa do show famosa em Medellín, no país, enquanto vestia uma camisa da seleção local. Por meio das redes sociais, os seus fãs exaltaram o período merecido de descanso depois da Copa do Mundo e brincaram com a possibilidade do astro se naturalizar colombiano.

O jovem está em Medellín, mas também passou por Cartagena, na Colômbia. Antes, Yamal aproveitou a praia de Ses Illetes em sua terra natal junto de sua namorada, Inés García.

VEJA O VÍDEO

Lamine Yamal cantando ‘El Ritmo que nos une’ de Ryan Castro junto a Westcol en Medellín más colombiano que la bandeja paisa! pic.twitter.com/UIppXuNU1o — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2026 A visita turística de Lamine Yamal alegrou muitos os colombianos, principalmente por ter vestido a camisa da seleção principal deles. A visita turística de Lamine Yamal alegrou muitos os colombianos, principalmente por ter vestido a camisa da seleção principal deles.

"Gosto mais dele do que de qualquer jogador da seleção colombiana. Meu sonho era que ele pudesse vestir nossa camisa em campo." disse um internauta por meio do "X", o antigo Twitter.

Outro torcedor agradeceu diretamente o espanhol pela camisa que ele utilizava: "Tremenda homenagem para o futebol colombiano em usar a camisa da seleção, me emociona".

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato