Rio - O atacante do Barcelona, Lamine Yamal está na Colômbia e sua passagem pela América do Sul está repercutindo. O jovem, de 19 anos, foi avistado no Comuna 13, casa do show famosa em Medellín, no país, enquanto vestia uma camisa da seleção local. Por meio das redes sociais, os seus fãs exaltaram o período merecido de descanso depois da Copa do Mundo e brincaram com a possibilidade do astro se naturalizar colombiano.
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