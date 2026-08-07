Vini Jr é um dos principais jogadores do Real MadridPaul Ellis / AFP

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Theo Faria
A renovação do contrato de Vini Jr com o Real Madrid até 2032 repercutiu na imprensa inglesa. O atacante estava na mira do Arsenal para a próxima temporada. Os jornais lamentaram a frustração dos Gunners, que não realizarão o desejo de contar com o brasileiro. 
“Ferroada que dói: Arsenal sofre grande golpe no mercado da bola após Vini Jr. assinar contrato de 500 mil libras por semana com o Madrid”, publicou o ‘The Sun’.
“As negociações ficaram paradas por meses, abrindo as portas para o Arsenal fazer uma aproximação ambiciosa. No entanto, uma reunião na última quarta-feira entre seus agentes e a alta cúpula do Madrid, com a ajuda de José Mourinho, resolveram de vez a situação”, completou.
O ‘Mirror’ também destacou o desapontamento do time local: “A 'saga' envolvendo a possível ida de Vini Jr para o Arsenal acabou. Os Gunners estavam cada vez mais confiantes de que conseguiriam concluir a investida de peso, mas o atleta agora permanecerá na Espanha”.
“O brasileiro colocou a caneta no papel e assinou por mais seis anos com o Real Madrid, deixando o Arsenal, que tinha a esperança de contratá-lo, decepcionado”, escreveu o ‘Daily Mail’.
Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid, clube que defende há oito temporadas. Em 2025/26, fez 22 gols e deu dez assistências em 53 jogos, sendo 48 entre os titulares.