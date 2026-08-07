Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Paul Ellis / AFP

Vini Jr é um dos principais jogadores do Real MadridPaul Ellis / AFP

Publicado 07/08/2026 11:21 | Atualizado 07/08/2026 11:32

“Ferroada que dói: Arsenal sofre grande golpe no mercado da bola após Vini Jr. assinar contrato de 500 mil libras por semana com o Madrid”, publicou o ‘The Sun’.

“As negociações ficaram paradas por meses, abrindo as portas para o Arsenal fazer uma aproximação ambiciosa. No entanto, uma reunião na última quarta-feira entre seus agentes e a alta cúpula do Madrid, com a ajuda de José Mourinho, resolveram de vez a situação”, completou.

O ‘Mirror’ também destacou o desapontamento do time local: “A 'saga' envolvendo a possível ida de Vini Jr para o Arsenal acabou. Os Gunners estavam cada vez mais confiantes de que conseguiriam concluir a investida de peso, mas o atleta agora permanecerá na Espanha”.

“O brasileiro colocou a caneta no papel e assinou por mais seis anos com o Real Madrid, deixando o Arsenal, que tinha a esperança de contratá-lo, decepcionado”, escreveu o ‘Daily Mail’.

Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid, clube que defende há oito temporadas. Em 2025/26, fez 22 gols e deu dez assistências em 53 jogos, sendo 48 entre os titulares.