Vini Jr é um dos principais jogadores do Real MadridPaul Ellis / AFP
Jornais ingleses repercutem renovação de Vini Jr com o Real Madrid
Atacante brasileiro estava na mira do Arsenal para a próxima temporada
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Espaço de Laranjeiras, na Zona Sul, ficará inacessível aos sócios a partir do meio-dia desta sexta-feira (7); Defesa Civil emitiu alerta
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