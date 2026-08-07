Roberto de Zerbi assumiu o Tottenham em situação delicada e conseguiu a fuga do rebaixamentoLou Benoist / AFP
Técnico do Tottenham revela tática para fuga do rebaixamento: 'Álcool'
Após estrear pelo time inglês, De Zerbi identificou necessidade de fazer algo diferente para mexer com os jogadores e sair da crise
A solução para a virada do Tottenham
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