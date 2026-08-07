Roberto de Zerbi assumiu o Tottenham em situação delicada e conseguiu a fuga do rebaixamento - Lou Benoist / AFP

Roberto de Zerbi assumiu o Tottenham em situação delicada e conseguiu a fuga do rebaixamentoLou Benoist / AFP

Publicado 07/08/2026 09:40

o vestiário do Tottenham tomado pelo desespero pela campanha na Premier League, logo em sua estreia no comando do time. O treinador italiano então decidiu reagir à crise de uma maneira pouco convencional: sair com os jogadores para beber.

"Vamos morrer?" Foi essa a pergunta que Roberto De Zerbi fez ao encontrar, logo em sua estreia no comando do time. O treinador italiano então decidiu reagir à crise de uma maneira pouco convencional: sair com os jogadores para beber.

A tática aconteceu após a derrota por 1 a 0 para o Sunderland, logo no primeiro jogo do comandante à frente da equipe. Jogadores choravam diante do risco real do rebaixamento na Premier League da temporada passada.



"Vi todos chorando no vestiário e perguntei: 'Vamos morrer?'. Tentei transmitir positividade e fazer com que enxergassem a situação por outra perspectiva. As pessoas estavam tristes e negativas", contou o técnico em entrevista ao jornal 'The Times'.



A solução para a virada do Tottenham



Diante do cenário dramático, De Zerbi optou por um caminho pouco ortodoxo: reunir o elenco para um jantar regado a álcool em um famoso restaurante. Para o treinador, a bebida funcionou como ferramenta de aproximação entre os jogadores.



"Fizemos um grande jantar, com álcool. É um bom remédio. É preciso aproveitar a vida com responsabilidade, não como pessoas tolas. Eu acredito na união", justificou.



A tática aparentemente funcionou e o Tottenham escapou do rebaixamento no fim do campeonato.





