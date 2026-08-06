Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Argentina x Cabo Verde, no Miami Stadium, na Flórida, Estados Unidos, nesta sexta-feira (03).Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
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