Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Argentina x Cabo Verde, no Miami Stadium, na Flórida, Estados Unidos, nesta sexta-feira (03). - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 entre Argentina x Cabo Verde, no Miami Stadium, na Flórida, Estados Unidos, nesta sexta-feira (03).Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 06/08/2026 23:10 | Atualizado 06/08/2026 23:15

Rio - Vozinha, que se destacou na Copa do Mundo de 2026, fez um agradecimento aos brasileiros pelo carinho que recebeu, disse ter uma "dívida grande" com eles e mostrou que quer vir ao país. O goleiro cabo-verdiano foi um dos participantes do Rio Innovation Week nesta quinta-feira, 6, de forma remota.

"Quero agradecer a todo povo brasileiro pelo carinho que recebi. Tenho uma dívida grande com o Brasil sei que tenho de ir aí. Vou assim que tiver uma brecha. Tenho essa dívida com o povo brasileiro. Ainda não consegui ir porque minha vida tem sido uma loucura desde esse dia 15 (de junho, a data do empate sem gols com a Espanha)", disse Vozinha, em declaração reproduzida pelo 'Uol'.

Vozinha começou a ganhar destaque internacionalmente a partir do jogo contra a Espanha, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa de 2026. Ele foi um dos destaques da seleção de Cabo Verde, que empatou em 0 a 0 com a Fúria.

Durante o confronto, a 'CazéTV', que transmitiu a partida, iniciou uma mobilização entre os torcedores para que passassem a seguir o goleiro cabo-verdiano no Instagram . Atualmente, ele tem mais de 29 milhões de seguidores.

O bom desempenho no Mundial chamou a atenção do Colo-Colo (CHI), que recentemente fechou a contratação do arqueiro.