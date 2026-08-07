Endrick em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 07/08/2026 08:23





Entre os três, o Real Sociedad despontou como principal concorrente. O clube já havia feito uma investida pelo atleta. Há um ano, a equipe chegou a acertar um empréstimo com o jogador, mas a negociação foi frustrada devido a uma lesão na coxa direita do atacante. Em meio à indefinição sobre seu futuro , o atacante Endrick segue monitorado por clubes do futebol europeu. O jornalista Unai Valverde, do 'Mundo Deportivo', noticiou nesta sexta-feira (7) que três equipes espanholas demonstraram interesse no jogador brasileiro: Real Sociedad, Real Betis e Villarreal.Entre os três, o Real Sociedad despontou como principal concorrente. O clube já havia feito uma investida pelo atleta. Há um ano, a equipe chegou a acertar um empréstimo com o jogador, mas a negociação foi frustrada devido a uma lesão na coxa direita do atacante.

O técnico Pellegrino Matarazzo procura um atacante móvel, capaz de explorar os espaços, e Endrick se encaixa nesse perfil, podendo atuar tanto centralizado como pelos lados. Ele disputaria posição com Oyarzabal, o principal nome do time, e o jovem Óskarsson. No entanto a negociação ainda não passou da fase de consultas.



Villarreal e Real Betis também demonstraram interesse. Ambos os times se classificaram para a Liga dos Campeões, enquanto o Real Sociedad disputará a Liga Europa na próxima temporada. Isso é relevante para o brasileiro, que considera a participação em competições continentais uma característica importante do seu desenvolvimento.

Endrick deve sofrer com concorrência alta no Real Madrid

Uma eventual permanência de Endrick no Real Madrid é incerta. Ele chegou a marcar no primeiro amistoso da pré-temporada, contra a Fiorentina, no último sábado (1º), mas a concorrência no setor é considerada muito alta.



Recentemente, o clube merengue trouxe o centroavante Carlos Espí para reforçar o ataque. Além dele, o time de José Mourinho conta com Vini Jr, Mbappé, Diomande e Rodrygo, que está lesionado e deve voltar no fim do ano.