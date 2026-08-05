Endrick tem futuro indefinidoDivulgação / Real Madrid

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Pedro Logato
Rio - De volta ao Real Madrid, com seu terceiro treinador pelo clube, Endrick, de 19 anos, terá uma nova missão "impossível" para obter espaço no elenco. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a situação para o brasileiro só poderá melhorar em caso de uma saída de algum atacante do elenco.
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"Endrick não cogitava sair por mais um ano. Seu plano era retornar e tentar se firmar no Real Madrid de Mourinho. Mas a concorrência é acirrada, a menos que um dos principais jogadores de ataque saia. E a única opção, embora improvável, é Vinicius", disse o diário.
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Endrick chegou ao clube espanhol em 2024 e não conseguiu espaço com Carlo Ancelotti e depois com Xabi Alonso. Para a temporada atual, as chances do jovem são pequenas.
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"A venda de Gonzalo para o Fulham não altera significativamente a situação de Endrick, já que o Real Madrid fez uma contratação relâmpago no mercado de transferências para trazer Carlos Espí como um centroavante nato. Isso envia uma mensagem clara do clube para o brasileiro, e do próprio Mourinho, que deu sinal verde para a chegada de um atacante, mas o jogador não é do tipo que desiste facilmente. O atacante poderia buscar espaço na ponta direita, mas essa opção também está próxima de ser concretizada com a chegada de Yan Diomande", explicou.