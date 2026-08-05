Endrick tem futuro indefinido - Divulgação / Real Madrid

Endrick tem futuro indefinidoDivulgação / Real Madrid

Publicado 05/08/2026 17:50

"Endrick não cogitava sair por mais um ano. Seu plano era retornar e tentar se firmar no Real Madrid de Mourinho. Mas a concorrência é acirrada, a menos que um dos principais jogadores de ataque saia. E a única opção, embora improvável, é Vinicius", disse o diário.

Endrick chegou ao clube espanhol em 2024 e não conseguiu espaço com Carlo Ancelotti e depois com Xabi Alonso. Para a temporada atual, as chances do jovem são pequenas.

"A venda de Gonzalo para o Fulham não altera significativamente a situação de Endrick, já que o Real Madrid fez uma contratação relâmpago no mercado de transferências para trazer Carlos Espí como um centroavante nato. Isso envia uma mensagem clara do clube para o brasileiro, e do próprio Mourinho, que deu sinal verde para a chegada de um atacante, mas o jogador não é do tipo que desiste facilmente. O atacante poderia buscar espaço na ponta direita, mas essa opção também está próxima de ser concretizada com a chegada de Yan Diomande", explicou.