Endrick tem futuro indefinidoDivulgação / Real Madrid
Endrick terá nova missão 'impossível' no Real, diz jornal espanhol
Atacante não deve ter muitas oportunidades para buscar espaço na próxima temporada europeia; Real tem diversas opções para o setor
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Felipe Melo defende Neymar e rebate dirigente do Remo: 'Não justifica'
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Recuperado de lesão no pé direito, atacante participa das atividades com o elenco e deve ficar à disposição
Deossa anota golaço, e vascaínos lamentam fracasso em negociação
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