Sensação da Copa, goleiro Vozinha será um dos nomes mais midiáticos da competição - Sebastian Ordenes / Colo-Colo

Sensação da Copa, goleiro Vozinha será um dos nomes mais midiáticos da competiçãoSebastian Ordenes / Colo-Colo

Publicado 05/08/2026 16:33

Plataforma de conteúdo adulto por assinatura, a Fatal Fans avançou para uma investida ousada no mundo do futebol. Após se tornar patrocinadora do Corinthians em junho deste ano, a empresa abriu negociações para comprar os direitos de transmissão do Campeonato Chileno.

Com a chegada do goleiro Vozinha, sensação da Copa do Mundo com Cabo Verde, a competição entrou em evidência. O arqueiro de 40 anos vestirá a camisa do Colo-Colo, o maior campeão local, com 34 títulos da liga. Logo atrás no ranking, estão Universidad de Chile, com 18 taças, e Universidad Católica, com 16.

Além do cabo-verdiano, o Colo-Colo também conta com o volante chileno Arturo Vidal, ex-Flamengo, outra das principais estrelas do torneio. Para a Fatal Fans, a mistura entre equipes tradicionais e astros conhecidos em solo sul-americano pode significar a abertura de um novo foco de mercado.

Esta seria a primeira competição esportiva transmitida pelo site, que faz parte do mesmo grupo da empresa de acompanhantes Fatal Model, e busca ganhar influência em negócios relacionados ao futebol. A ideia da Fatal Fans é exibir o campeonato para o Brasil através de sua plataforma própria.