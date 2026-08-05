Raio atinge gramado durante jogo e mata atleta de 24 anos na TailândiaReprodução / X

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Bernardo Fonseca
Rio - O futebol tailandês viveu uma tragédia na última terça-feira (4). O jogador Safwan Awae, de 24 anos, morreu após ser atingido por um raio durante partida da Taça Golok, torneio regional disputado na província de Narathiwat, no sul do país. Outras 12 pessoas ficaram feridas.

A descarga elétrica atingiu o gramado em meio a uma forte tempestade, interrompendo imediatamente o confronto. O atleta foi socorrido ainda no estádio e encaminhado em estado grave a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela descarga elétrica.
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Diante da tragédia, o jogo foi cancelado. Ele era o terceiro de oito irmãos, e sua morte gerou comoção no futebol local.
Contratado recentemente pelo FC Yala, clube da terceira divisão tailandesa, Safwan recebeu homenagens da equipe após a confirmação do óbito. Dirigentes, integrantes da comissão técnica, jogadores e funcionários manifestaram solidariedade à família.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato