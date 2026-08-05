Raio atinge gramado durante jogo e mata atleta de 24 anos na Tailândia - Reprodução / X

Raio atinge gramado durante jogo e mata atleta de 24 anos na TailândiaReprodução / X

Publicado 05/08/2026 16:11

Rio - O futebol tailandês viveu uma tragédia na última terça-feira (4). O jogador Safwan Awae, de 24 anos, morreu após ser atingido por um raio durante partida da Taça Golok, torneio regional disputado na província de Narathiwat, no sul do país. Outras 12 pessoas ficaram feridas.



A descarga elétrica atingiu o gramado em meio a uma forte tempestade, interrompendo imediatamente o confronto. O atleta foi socorrido ainda no estádio e encaminhado em estado grave a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela descarga elétrica.



Diante da tragédia, o jogo foi cancelado. Ele era o terceiro de oito irmãos, e sua morte gerou comoção no futebol local.



️ RAYO EN CANCHA DE TAILANDIA DEJA UN FUTBOLISTA MUERTO Y 12 HERIDOS



Una tragedia se registró en el Estadio Santiphap, en la provincia de #Narathiwat, al sur de #Tailandia, luego de que un #rayo impactara durante un partido de semifinales de un torneo regional.



El fenómeno… pic.twitter.com/LwFMDC4Bdd — Código MX (@CdigoMXdigital) August 5, 2026

Contratado recentemente pelo FC Yala, clube da terceira divisão tailandesa, Safwan recebeu homenagens da equipe após a confirmação do óbito. Dirigentes, integrantes da comissão técnica, jogadores e funcionários manifestaram solidariedade à família.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato