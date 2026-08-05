Raio atinge gramado durante jogo e mata atleta de 24 anos na TailândiaReprodução / X
A descarga elétrica atingiu o gramado em meio a uma forte tempestade, interrompendo imediatamente o confronto. O atleta foi socorrido ainda no estádio e encaminhado em estado grave a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela descarga elétrica.
️ RAYO EN CANCHA DE TAILANDIA DEJA UN FUTBOLISTA MUERTO Y 12 HERIDOS— Código MX (@CdigoMXdigital) August 5, 2026
Una tragedia se registró en el Estadio Santiphap, en la provincia de #Narathiwat, al sur de #Tailandia, luego de que un #rayo impactara durante un partido de semifinales de un torneo regional.
El fenómeno… pic.twitter.com/LwFMDC4Bdd
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