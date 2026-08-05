Bruno Guimarães comemorando gol na Copa do Mundo 2026 - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Bruno Guimarães comemorando gol na Copa do Mundo 2026Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Publicado 05/08/2026 16:17

Rio - O camisa 8 da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães se acertou com o Arsenal e deve ser anunciado em breve pelo atual campeão inglês. Porém, a maior repercussão do negócio não foi o destino do jogador, mas sim o valor da sua transferências. As altas cifras envolvidas chocaram os torcedores.

As negociações entre Newcastle e os Gunners duraram mais de um mês. O meio-campista deverá custar algo em torno de 80 milhões de libras (cerca de R$ 551 milhões). O jogador da Seleção vai assinar um contrato de cinco anos.

"É apenas um bom jogador, nada além disso. Olha esse valor, de fato o mercado de atletas do futebol inflacionou muito" disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter.

Em contraponto, outro internauta respondeu: "nesta janela de transferências maluca é justo. Ele tem 28 anos, está no auge, e tinha mais dois anos restantes em seu contrato".

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato