Julián Álvarez é destaque do Atlético de Madrid - Divulgação / Atlético de Madrid

Julián Álvarez é destaque do Atlético de MadridDivulgação / Atlético de Madrid

Publicado 05/08/2026 16:49 | Atualizado 05/08/2026 16:50

Rio - O Barcelona não desistiu de Julián Alvaréz, de 26 anos, e tentará montar uma operação para convencer o Atlético de Madrid a liberar o argentino. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o luso-brasileiro Deco, que trabalha como diretor esportivo, está envolvido na estratégica.

O ex-jogador viajou para Madri e irá se reunir com o empresário Fernando Hidalgo. Os dois tentarão montar uma estratégia para serem ouvidos pela diretoria do Atlético de Madrid, que está irredutível em relação a negociar o atacante.

O Barcelona fará uma proposta superior a 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 580 milhões). O clube também espera que Julián Álvarez seja mais incisivo sobre seu desejo de deixar o Atlético de Madrid e se transferir para a Catalunha.

Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.