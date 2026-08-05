Ex-Fluminense e Flamengo, Felipe Melo é comentarista - Reprodução / Instagram @felipemelo

Ex-Fluminense e Flamengo, Felipe Melo é comentaristaReprodução / Instagram @felipemelo

Publicado 05/08/2026 17:31 | Atualizado 05/08/2026 19:52

Neymar diante das críticas feitas pelo presidente do Remo, Antônio Carlos, após a classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil. O ex-volante afirmou que o dirigente ultrapassou os limites ao chamar o camisa 10 de "vagabundo" e "marginal".



A confusão aconteceu depois da vitória santista por 1 a 0, no Mangueirão. Autor da assistência para o gol de Rony, Neymar deixou o gramado provocando o clube paraense, fez gestos, xingou e repetiu algumas vezes a palavra "eliminado".



Em um vídeo publicado no Instagram, Felipe Melo disse que o atacante foi alvo de provocações durante toda a partida e apenas respondeu após o apito final.

Rio - Felipe Melo saiu em defesa dediante das críticas feitas pelo presidente do Remo, Antônio Carlos, após a classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil. O ex-volante afirmou que o dirigente ultrapassou os limites ao chamar o camisa 10 de "vagabundo" e "marginal".aconteceu depois da vitória santista por 1 a 0, no Mangueirão. Autor da assistência para o gol de Rony, Neymar deixou o gramado provocando o clube paraense, fez gestos, xingou e repetiu algumas vezes a palavra "eliminado".Em um vídeo publicado no Instagram, Felipe Melo disse que o atacante foi alvo de provocações durante toda a partida e apenas respondeu após o apito final.

"O cara chamar o Neymar de marginal e vagabundo? Isso é muito sério! O Neymar é provocado durante todo o jogo e fica calado. Depois da vitória, ele responde as provocações e isso vira polêmica. Como assim? Polêmica, meus amigos, é você provocar durante 90 minutos e depois você não aguentar resposta."



"Atacar a honra de uma pessoa é demonstrar uma irresponsabilidade enorme no cargo que ele ocupa. Ele ainda fala: 'Aqui no Pará é diferente'. Isso não justifica nada! O povo paraense não pode ser usado como escudo para essa declaração absurda que fez esse presidente", completou.



Neymar pode ser denunciado e julgado pelo STJD.

A troca de provocações pode ter novos desdobramentos. Embora o tumulto não tenha sido relatado na súmula pelo árbitro Anderson Daronco, o Remo informou que adotará as medidas cabíveis. Assim,

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato