Rio - Felipe Melo saiu em defesa de Neymar diante das críticas feitas pelo presidente do Remo, Antônio Carlos, após a classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil. O ex-volante afirmou que o dirigente ultrapassou os limites ao chamar o camisa 10 de "vagabundo" e "marginal".
A confusão aconteceu depois da vitória santista por 1 a 0, no Mangueirão. Autor da assistência para o gol de Rony, Neymar deixou o gramado provocando o clube paraense, fez gestos, xingou e repetiu algumas vezes a palavra "eliminado".
Em um vídeo publicado no Instagram, Felipe Melo disse que o atacante foi alvo de provocações durante toda a partida e apenas respondeu após o apito final.
"O cara chamar o Neymar de marginal e vagabundo? Isso é muito sério! O Neymar é provocado durante todo o jogo e fica calado. Depois da vitória, ele responde as provocações e isso vira polêmica. Como assim? Polêmica, meus amigos, é você provocar durante 90 minutos e depois você não aguentar resposta."
"Atacar a honra de uma pessoa é demonstrar uma irresponsabilidade enorme no cargo que ele ocupa. Ele ainda fala: 'Aqui no Pará é diferente'. Isso não justifica nada! O povo paraense não pode ser usado como escudo para essa declaração absurda que fez esse presidente", completou.
A troca de provocações pode ter novos desdobramentos. Embora o tumulto não tenha sido relatado na súmula pelo árbitro Anderson Daronco, o Remo informou que adotará as medidas cabíveis. Assim, Neymar pode ser denunciado e julgado pelo STJD.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.