Ivan Toney em ação pela Inglaterra diante da França, na Copa do Mundo de 2026 - Chandan Khanna / AFP

Ivan Toney em ação pela Inglaterra diante da França, na Copa do Mundo de 2026Chandan Khanna / AFP

Publicado 07/08/2026 10:54 | Atualizado 07/08/2026 11:19

Atacante da Inglaterra, Ivan Toney foi formalmente acusado de agressão com lesão corporal depois de uma confusão em uma boate do Soho, um bairro em Londres, de acordo com a polícia local. O caso se refere a um incidente ocorrido em 6 de dezembro do ano passado.



Segundo testemunhas, a briga começou quando um torcedor abordou o centroavante para tirar uma selfie e o agarrou pelo pescoço. O gesto teria assustado o jogador, que reagiu com uma cabeçada.



Ivan Toney chegou a ser detido no local, mas a acusação formal só foi apresentada no dia 31 de julho. Agora, o atacante, que afirmou estar surpreso por meio de seu representante, precisará comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, no dia 24 de setembro.



O jogador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, esteve na Copa do Mundo de 2026. No entanto, só entrou em campo pela Inglaterra contra Argentina (no fim dos acréscimos) e França (titular), na semifinal e na disputa pelo terceiro lugar, respectivamente.

