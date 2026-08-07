O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está cada vez mais pressionado - Alfredo Estrella / AFP

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está cada vez mais pressionadoAlfredo Estrella / AFP

Publicado 07/08/2026 12:21

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) voltou a manifestar, nesta sexta-feira (7), o seu desejo pela renúncia imediata de Gianni Infantino do cargo de presidente da Fifa. O posicionamento da entidade aumentou ainda mais a pressão sobre o mandatário. O anúncio foi feito pela líder Lise Klaveness, uma das lideranças da Uefa contra a gestão do ítalo-suíço . Ele enfrenta uma revolta vinda de vários segmentos após seu plano de vender participações nos lucros da Copa do Mundo ter fracassado.

"Decidimos que não há mais confiança em Infantino", disse Klaveness ao jornal The Guardian. "Temos estado constantemente preocupados, e a situação tem caminhado em uma direção preocupante a cada ano, em todos os momentos. Para nós, a confiança acabou. Não há volta para Infantino."

O anúncio é mais um golpe para o atual presidente da Fifa, em meio à repercussão contínua de seu plano controverso de vender lucros da Copa do Mundo por meio de uma subsidiária comercial chamada Fifa Forward Enterprise (FFE).

A Uefa, órgão que rege o futebol europeu, declarou na quinta-feira que sua ameaça de boicotar a Copa do Mundo e outras competições da entidade que comanda o futebol mundial permanecia válida, apesar de a Fifa ter abandonado o plano fracassado e pedido desculpas por ele.

Uefa reitera posição que perdeu a confiança em Infantino

No início desta semana, parecia que Infantino havia contido uma possível revolta interna durante uma reunião de cúpula com altos dirigentes em Rabat, no Marrocos, já que a Fifa havia informado que o presidente havia recebido total apoio dos presentes.

No entanto, a resposta da Uefa, seguida pelo pedido direto da Noruega para que ele renuncie, demonstra que o sentimento de indignação na Europa, em particular, continua forte. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) também retirou seu apoio à reeleição de Infantino, prevista para o próximo mês de março.

A emissora norueguesa NRK informou que a federação nacional também apresentará uma nova queixa ao comitê de ética da Fifa, abordando questões como a FFE, o prêmio da paz concedido a Donald Trump e a suspensão da punição de um jogo imposta a Folarin Balogun na Copa do Mundo.

"Chegamos a uma situação em que medidas extraordinárias são necessárias para criar uma mudança duradoura", disse Klaveness.