O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está cada vez mais pressionadoAlfredo Estrella / AFP
Liderança da Uefa contra a Fifa pede a renúncia de Infantino
Presidente da federação norueguesa, Lise Klaveness é uma das principais vozes dos europeus em movimento contra o presidente da Fifa
Liderança da Uefa contra a Fifa pede a renúncia de Infantino
Presidente da federação norueguesa, Lise Klaveness é uma das principais vozes dos europeus em movimento contra o presidente da Fifa
City rejeita proposta de R$ 294 milhões do Barcelona por Rodri
Jogador pode deixar o clube inglês na atual janela de transferências; meia foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
Jornais ingleses repercutem renovação de Vini Jr com o Real Madrid
Atacante brasileiro estava na mira do Arsenal para a próxima temporada
Reforço do Vasco, Colidio desembarca no Rio: 'Obrigado pelo apoio'
Atacante de 26 anos passará por exames médicos antes de assinar contrato; estreia pelo Cruz-Maltino dependerá de regularização
Atacante da Inglaterra é acusado de agressão em boate
Jogador precisará comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em setembro
Piloto da F1 é assaltado durante férias na Itália
Apesar do susto, o argentino Franco Colapinto, da Alpine, relatou o caso com bom humor e ironia em postagem nas redes sociais