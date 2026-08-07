Capitão da Espanha, Rodri ergue o troféu da Copa do Mundo Fifa de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
City rejeita proposta de R$ 294 milhões do Barcelona por Rodri
Jogador pode deixar o clube inglês na atual janela de transferências; meia foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
Em meio à crise na Fifa, Infantino encontra presidente da Conmebol
Em vídeo publicado por Alejandro Domínguez nas redes sociais nesta sexta-feira (7), ele também apareceu junto ao prefeito de Barranquilla
Botafogo traz detalhes de plano estratégico de 100 dias; entenda
Isto faz parte do processo de reestruturação da SAF; Glorioso também valorizou o apoio do 'investidor Gabriel de Alba (GDA)'
Negociação com o Peñarol não avança, e De La Cruz segue no Flamengo
Estafe do jogador emitiu um comunicado nesta sexta-feira (7) para informar que 'a operação não poderá ser concretizada neste momento'
João Fonseca vence Casper Ruud e avança no Masters 1000 de Montreal
Brasileiro superou o norueguês por 2 sets a 0; na próxima fase, ele encara o norte-americano Ben Shelton, décimo do ranking
Fred estreia à frente do time sub-20 do Fluminense neste sábado
Moleques de Xerém vão medir forças com o Nova Iguaçu no Estádio Jânio Moraes, a partir das 10h, Campeonato Carioca da categoria
Estafe de Luiz Henrique diz que negociações com o Fla estão encerradas
Segundo o comunicado, não houve acordo neste momento por causa de 'uma série de acontecimentos que dificultaram o negócio'
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