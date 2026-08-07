Capitão da Espanha, Rodri ergue o troféu da Copa do Mundo Fifa de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Pedro Logato
Rio - O Manchester City rejeitou a primeira proposta do Barcelona pela contratação de Rodri. De acordo com informações da "Sky Sports", o clube espanhol ofereceu algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 294,14 milhões) pelo espanhol.
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Os ingleses desejam receber cerca de 65 milhões de euros (cerca de R$ 382,38 milhões) para liberar o meia. O Barça chegou a sinalizar com um valor adicional de 10 milhões (cerca de R$ 58,83 milhões), como metas, na oferta inicial.
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Rodri comunicou ao Manchester City que deseja defender o Barcelona. Inicialmente, o clube inglês estava negociando com o Real Madrid, mas as conversas acabaram esfriando.
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Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. 
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