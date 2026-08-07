Raúl é o novo reforço do AVSDivulgação / AVS
“Um guarda-redes tem de saber defender, isso é o mais importante. Depois, cada um tem as suas especificidades. Eu coloco um bocadinho de tudo: saída do gol, jogo de pés, baliza.
“Podem esperar muito trabalho e dedicação ao clube. Vou tentar honrar ao máximo a camisa e defender todas as bolas”, completou.
A saída de Raul representa mais uma mudança do Botafogo no setor. Durante a pausa para a Copa do Mundo, Neto e Léo Linck deixaram o clube. Já nesta janela de transferências, Gabriel Batista e Warleson foram anunciados como reforços para a posição.
O Botafogo acertou a contratação de Raul em março de 2024. Ele não disputou nenhum jogo pelo Glorioso naquela temporada e fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O goleiro recebeu oportunidades em 2025 e também nesta temporada. Ele tinha vínculo válido até março de 2027.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.