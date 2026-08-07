Mastantuono foi anunciado pela Fiorentina - Divulgação / Fiorentina

Mastantuono foi anunciado pela FiorentinaDivulgação / Fiorentina

Publicado 07/08/2026 15:07 | Atualizado 07/08/2026 16:39

Real Madrid acertou nesta sexta-feira (7) a saída do meia Franco Mastantuono. Uma das grandes promessas do futebol argentino nos últimos anos, o jovem perdeu espaço com a chegada de reforços e foi emprestado para a Fiorentina, da Itália, até junho de 2027. Rio - Oacertou nesta sexta-feira (7) a saída do meia Franco Mastantuono. Uma das grandes promessas do futebol argentino nos últimos anos, o jovem perdeu espaço com a chegada de reforços e foi emprestado para a Fiorentina, da Itália, até junho de 2027.

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Mastantuono recebeu oportunidades com Xabi Alonso, mas perdeu espaço após a troca no comando. Para a temporada 2026/27, o jogador também não entrou nos planos do técnico José Mourinho, que optou por emprestá-lo para ganhar experiência.

Sem conquistar títulos há duas temporadas, o Real Madrid fez grandes investimentos para a próxima temporada. Na defesa, trouxe o zagueiro Konaté e os laterais Dumfries e Cucurella. No ataque, acertou com o meia Bernardo Silva e o atacante Diomandé. Além disso, renovou com Vini Jr até 2032.

Revelado no River Plate, da Argentina, Franco Mastantuono foi contratado pelo Real Madrid no início da temporada 2025/26 por 45 milhões de euros (R$ 265,2 milhões) e se tornou a maior venda da história do futebol argentino. O jogador, no entanto, não conseguiu se firmar. Ao todo, disputou 35 jogos, sendo 17 como titular, e marcou apenas três gols.