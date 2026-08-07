Rayssa Leal voltará a disputar uma competição da SLS no Rio de Janeiro - Divulgação / SLS Brasil

Rayssa Leal voltará a disputar uma competição da SLS no Rio de JaneiroDivulgação / SLS Brasil

Publicado 07/08/2026 16:15

Maracanãzinho, que receberá a modalidade pela primeira vez em sua história.

O Rio volta a ser palco de uma etapa Liga Internacional de skate street (SLS) , no domingo (9), a partir das 8h. E o SLS Rio Takeover será ainda mais especial porque acontecerá no

vibrou com a oportunidade de poder disputar mais uma vez uma competição no Rio, o que aconteceu em 2022.

Entre as atrações está Rayssa Leal , a multicampeã da SLS e medalhista olímpica. E ela, o que aconteceu em 2022.

"Pouca gente sabe, mas competi na SLS pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 2019. Foi algo muito especial. Fico, então, feliz por voltar e competir de novo, muito mais madura. Espero trazer alegria para o povo", afirmou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (7).



Rayssa ainda considerou como oportunidade única ter uma competição em um ginásio tão importante para o esporte brasileiro.



"Sei que o Maracanãzinho é um lugar histórico. Espero que consigamos cada vez mais frequentar essas arenas e levar o nosso esporte a espaços importantes", completou.



Além da skatista de 18 anos, Giovanni Vianna também vibrou com a chance de estar no Maracanãzinho em uma prova de skate.



"Quando somos crianças, não imaginamos andar em um lugar histórico assim. Ver que o skate está entrando nesse campo é muito bom, histórico mesmo. Sou muito fã de vôlei. Por mais que não saiba exatamente onde fica o Maracanãzinho, conheço a história do ginásio", disse.



O SLS Rio Takeover terá as competições masculina e feminina de skate street. De 8h às 10h os atletas poderão treinar, com a final feminina com previsão de começar às 11h15. Já a masculina será às 13h15.