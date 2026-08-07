Rayssa Leal voltará a disputar uma competição da SLS no Rio de JaneiroDivulgação / SLS Brasil
Rayssa Leal vibra com prova de skate no Maracanãzinho, neste domingo
SLS Rio Takeover terá finais feminina e masculina e marca o retorno da liga de skate street à Cidade Maravilhosa após quatro anos
Rayssa Leal vibra com prova de skate no Maracanãzinho, neste domingo
SLS Rio Takeover terá finais feminina e masculina e marca o retorno da liga de skate street à Cidade Maravilhosa após quatro anos
Técnico do Botafogo mostra carinho por Danilo: 'Um bebê de 25 anos'
Franclim Carvalho admitiu que volante, que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, faz a diferença no elenco alvinegro
Ex-Flamengo anota golaço por novo clube e leva torcedores ao delírio
Jogador, de 25 anos, foi campeão da Libertadores no Rubro-Negro em 2022 e atualmente defende clube do futebol da Inglaterra
Diretor da McLaren valoriza 'harmonia' entre Norris e Piastri na F1
O italiano Andrea Stella, 'cabeça' da escuderia britânica, rasgou elogios aos pilotos pela parceria nas corridas
Vasco libera JP em definitivo, mas acordo prevê opção de recompra
Casa Pia, de Portugal, não pagará pela transferência; Cruz-Maltino terá cláusula fixada em 1,3 milhão de euros (R$ 7,6 milhões)
Clube português oficializa contratação de Raul, ex-Botafogo
Depois de passagem vitoriosa pelo Glorioso, goleiro assinou contrato por duas temporadas com o AVS
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.