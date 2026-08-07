Diretoria e Comissão de Arbitragem da CBF na reunião com Pleno do STJD - Luciana Vermell / CBF

Diretoria e Comissão de Arbitragem da CBF na reunião com Pleno do STJDLuciana Vermell / CBF

Publicado 07/08/2026 17:21 | Atualizado 07/08/2026 17:30

Rio - Nesta sexta-feira (7), o diretor de arbitragem da CBF , Netto Góes, e o presidente da comissão de arbitragem da entidade, Sandro Meira Ricci, foram à sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para uma reunião de alinhamento com o presidente do órgão, Luís Otávio Veríssimo, e os demais integrantes do Pleno.

"O diálogo institucional entre a CBF e o STJD é parte fundamental desse processo de profissionalização da arbitragem. Além dos investimentos em tecnologia e da definição de novos procedimentos, é essencial que haja alinhamento entre os órgãos para aperfeiçoar o trabalho realizado dentro e fora de campo", afirmou Veríssimo, ao site da CBF.

"Tivemos uma conversa muito produtiva sobre melhorias no preenchimento das súmulas, que são a base dos processos disciplinares. Quanto mais completas e precisas forem essas informações, maior será a qualidade do trabalho do STJD e mais fortalecidas estarão a segurança jurídica das competições e a legitimidade das decisões da arbitragem", prosseguiu.

A CBF informou que, na pauta, as duas partes trocaram informações e ideias para criação de processos que integrem as atividades as instituições.

O encontro serviu para debater, ainda segundo a entidade, "temas relacionados à modernização dos processos internos, ao aperfeiçoamento das informações registradas nas súmulas e à busca por maior segurança jurídica e agilidade na tramitação dos procedimentos disciplinares".

"Essa relação institucional é muito importante. Além da aproximação com o STJD, tivemos a oportunidade de conhecer melhor os trâmites e os processos internos do Tribunal e apresentar tudo o que a CBF vem desenvolvendo na arbitragem, desde os investimentos em profissionalização e tecnologia, como o impedimento semiautomático, até a nova filosofia de trabalho que estamos implementando", explicou Góes.

"O objetivo é caminharmos juntos, sempre em busca de mais integridade, transparência e boas práticas”, completou.

Além dos três, também participaram do encontro: o vice-presidente do STJD, Maxwell Vieira; o vice-presidente administrativo Marcelo Bellizze; o Diretor da Escola Nacional de Justiça Desportiva (ENAJD), Luiz Felipe Bulus; os auditores Marco Choy e Mariana Barreiras; e o procurador-geral Marcelo Doval Mendes.