Diretoria e Comissão de Arbitragem da CBF na reunião com Pleno do STJDLuciana Vermell / CBF
CBF e STJD se reúnem com objetivo de fortalecer atuação da arbitragem
Netto Góes e Sandro Meira Ricci estiveram na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para este encontro de alinhamento
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