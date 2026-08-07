Samir Xaud, presidente da CBF - Staff Images/CBF

Samir Xaud, presidente da CBFStaff Images/CBF

Publicado 07/08/2026 16:52 | Atualizado 07/08/2026 16:52

CBF adiou o clássico entre Botafogo e Fluminense, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino, em razão das condições climáticas do Rio de Janeiro. O jogo seria realizado nesta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, mas foi adiado para segunda-feira (10), às 18h, no mesmo local. Rio - Aadiou o clássico entre Botafogo e Fluminense, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino, em razão das condições climáticas do Rio de Janeiro. O jogo seria realizado nesta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, mas foi adiado para segunda-feira (10), às 18h, no mesmo local.

A decisão foi tomada pela CBF, em comum acordo com os clubes, após o município do Rio de Janeiro entrar em Estágio, em decorrência da previsão de intensificação dos ventos. O Estágio 3 é o terceiro nível em uma escala de cinco e indica que uma ou mais ocorrências estão impactando a cidade.

Botafogo e Fluminense jogam por objetivos diferentes no campeonato. As Guerreiras do Fluzão ocupam o 12º lugar com 19 pontos e ainda sonham com a classificação no mata-mata. Já as Alvinegras estão em último lugar com apenas cinco pontos conquistados e correm sério risco de rebaixamento.

Vale lembrar que Botafogo e Fluminense ainda se enfrentam neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª do Brasileirão. O Glorioso chega embalado pelo bom momento na temporada sob o comando de Franclim Carvalho, enquanto o Tricolor vive a pior turbulência com Zubeldía — que corre risco de demissão.