Tom Holland recebendo camisa de seu clube do coração das mãos de Son Heung-MingReprodução/Tottenham Hotspurs
Ator de Homem-Aranha prefere ver Tottenham campeão do que um Oscar
Tom Holland, de 30 anos, atua como o personagem desde 2016, e torce para o Tottenham, da Inglaterra
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