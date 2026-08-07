Tom Holland recebendo camisa de seu clube do coração das mãos de Son Heung-Ming - Reprodução/Tottenham Hotspurs

Tom Holland recebendo camisa de seu clube do coração das mãos de Son Heung-MingReprodução/Tottenham Hotspurs

Publicado 07/08/2026 17:56

Rio - Torcedor do Tottenham, da Inglaterra, o ator Tom Holland declarou que prefere ver seu clube campeão inglês do que ser premiado com o Oscar, a premiação de cinema mais famosa e tradicional do mundo. Em entrevista ao jornal "The Times", o intérprete do Homem-Aranha explicou a preferência.

"Não quero menosprezar a conquista de um Oscar de forma alguma, mas acho que o Tottenham ganhar a Premier League seria, provavelmente, algo mais próximo de um milagre. Por isso, preferia que ganhassem a Premier League", declarou Tom Holland.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a declaração de Tom Holland. Em tom irônico, um torcedor disse que é mais fácil o Tottenham ganhar um Oscar do que o título inglês. Já outro internauta brincou dizendo que é mais fácil "aparecer um dinossauro" do que os Spurs vencerem algo.

Apesar do sucesso nas telinhas interpretando o Homem-Aranha, Tom Holland não tem a mesma sorte no futebol. O Tottenham é alvo constante de zoações por rivais pela baixa frequência de título que possuem, mesmo sendo uma equipe do "Big Six", o grupo das seis maiores equipes do futebol inglês.

Apenas a mérito de curiosidade, o último título nacional que o Tottenham conquistou foi a Copa da Liga na temporada 2007/08. Enquanto a última vez que levantaram a taça do Campeonato Inglês foi na temporada de 1960/61, antes da era "Premier League", criada em 1992.

O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" foi lançado no fim de julho de 2026 e tem o ator como o grande protagonista. Tom Holland, de 30 anos, interpreta o "Cabeça de Teia" desde 2016, quando estreou com uma participação no filme "Capitão América: Guerra Civil".