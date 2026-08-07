Luca Zidane é reforço do Leganés - Divulgação / Leganés

Luca Zidane é reforço do LeganésDivulgação / Leganés

Publicado 07/08/2026 19:15

O goleiro da seleção argelina Luca Zidane, filho do ex-craque francês Zinedine Zidane , deixou o Granada e assinou com o Leganés, anunciaram os dois clubes da segunda divisão espanhola nesta sexta-feira (7).

O Granada chegou a um acordo com o jogador para rescindir seu contrato, depois de duas temporadas e 45 jogos pelo clube.

O Leganés será mais um capítulo na carreira de Luca Zidane na segunda divisão da Espanha, depois de passagens por Racing de Santander, Eibar e Rayo Vallecano.

O goleiro de 28 anos também defendeu o Real Madrid B após passar pelas categorias de base do clube, às quais chegou em 2004.