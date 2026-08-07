Luca Zidane é reforço do LeganésDivulgação / Leganés
Filho de Zinedine Zidane troca de clube na Espanha
O goleiro assinou com o Leganés; de acordo com o comunicado, contrato válido é por uma temporada com opção para uma segunda
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Rodri acerta contrato de quatro anos com o Barcelona, diz jornal
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André marca em vitória do Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa
Ex-Fluminense balançou a rede na vitória por 3 a 0 sobre o Port Vale, no primeiro jogo oficial da temporada sob o comando de novo treinador
Botafogo volta a demonstrar interesse pelo volante Pedro Bicalho
Glorioso fez proposta de cerca de R$ 7,6 milhões pelo volante, mas Qarabag recusou a investida inicial pelo jogador
Flamengo apresenta nova estratégia de marca e negócios para o mercado
Rubro-Negro tem como objetivo expandir jogo comercial e segue clubes como Real Madrid e Barcelona como exemplos
Flamengo rejeita oferta e encerra negociação por Lorran
Jogador, de 20 anos, estava conversando com clube espanhol; Rubro-Negro recebeu consultas do exterior e recusou-se a vender alguns atletas
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