Rodri pode atuar no BarcelonaDivulgação / Manchester City
Rodri acerta contrato de quatro anos com o Barcelona, diz jornal
Jogador pode deixar o clube inglês na atual janela de transferências; meia foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
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André marca em vitória do Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa
Ex-Fluminense balançou a rede na vitória por 3 a 0 sobre o Port Vale, no primeiro jogo oficial da temporada sob o comando de novo treinador
Botafogo volta a demonstrar interesse pelo volante Pedro Bicalho
Glorioso fez proposta de cerca de R$ 7,6 milhões pelo volante, mas Qarabag recusou a investida inicial pelo jogador
Flamengo apresenta nova estratégia de marca e negócios para o mercado
Rubro-Negro tem como objetivo expandir jogo comercial e segue clubes como Real Madrid e Barcelona como exemplos
Flamengo rejeita oferta e encerra negociação por Lorran
Jogador, de 20 anos, estava negociando com clube espanhol; Rubro-Negro recebeu consultas do exterior e rejeitou vender alguns atletas
Fluminense confirma lesão de John Kennedy, que passará por cirurgia
Tricolor anunciou que ele 'já faz reabilitação pré-operatória'; atacante machucou o joelho durante o segundo tempo do jogo contra o Vasco
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