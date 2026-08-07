Rodri pode atuar no BarcelonaDivulgação / Manchester City

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Pedro Logato
Rio - O Barcelona chegou a um acordo contratual com o meia Rodri, de 30 anos, do Manchester City. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o craque da Copa do Mundo acertou um vínculo por quatro temporadas com o clube catalão.
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Agora, o clube espanhol tenta fechar um acordo com o Manchester City. Porém, o Barça não estaria disposto a oferecer mais que 60 milhões de euros (cerca de R$ 353,77 milhões). O clube inglês teria pedido 65 milhões de euros (cerca de R$ 382,38 milhões).
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Uma proposta de  50 milhões de euros (cerca de R$ 294,14 milhões) fixos com um valor adicional de 10 milhões (cerca de R$ 58,83 milhões) já teria sido rejeitada pelo Manchester City.
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Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos.  