Rodri pode atuar no Barcelona - Divulgação / Manchester City

Rodri pode atuar no BarcelonaDivulgação / Manchester City

Publicado 07/08/2026 18:49

Agora, o clube espanhol tenta fechar um acordo com o Manchester City. Porém, o Barça não estaria disposto a oferecer mais que 60 milhões de euros (cerca de R$ 353,77 milhões). O clube inglês teria pedido 65 milhões de euros (cerca de R$ 382,38 milhões).

Uma proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 294,14 milhões) fixos com um valor adicional de 10 milhões (cerca de R$ 58,83 milhões) já teria sido rejeitada pelo Manchester City.

Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos.