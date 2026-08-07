Ronald Araújo comemora gol marcado em vitória do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Ronald Araújo comemora gol marcado em vitória do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 07/08/2026 19:50 | Atualizado 07/08/2026 19:50





O zagueiro será a terceira contratação do Liverpool nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube inglês anunciou o atacante Victor Muñoz e o defensor Jérémy Jacquet. Liverpool encaminhou a contratação de Ronald Araújo. O zagueiro uruguaio de 27 anos pertence ao Barcelona e chegará aos Reds por empréstimo com opção de compra. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.O zagueiro será a terceira contratação do Liverpool nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube inglês anunciou o atacante Victor Muñoz e o defensor Jérémy Jacquet.

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Na temporada passada, os Reds lidaram com muitos problemas defensivos ao longo do Campeonato Inglês. A equipe teve as lesões graves de Giovanni Leoni e Conor Bradley, além de diversas questões físicas de Jeremie Frimpong. Na temporada passada, os Reds lidaram com muitos problemas defensivos ao longo do Campeonato Inglês. A equipe teve as lesões graves de Giovanni Leoni e Conor Bradley, além de diversas questões físicas de Jeremie Frimpong.

Além disso, o setor defensivo recebeu críticas por parte da torcida. No Campeonato Inglês, em 38 rodadas, o Liverpool sofreu um total de 53 gols.



Ronald Araújo chegou ao Barcelona em 2018, passou por oscilações no clube catalão e perdeu espaço no time titular. Na última temporada, participou de 38 jogos, sendo 16 como titular, e anotou quatro gols.

Alguns problemas físicos também afetaram o defensor. Recentemente, sofreu uma lesão muscular na panturrilha e não atuou na Copa do Mundo pela seleção do Uruguai, apesar de ter sido convocado.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges