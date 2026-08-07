Jaylen Brown era um dos principais nomes do Boston Celtics - Brian Fluharty / AFP

Jaylen Brown era um dos principais nomes do Boston CelticsBrian Fluharty / AFP

Publicado 07/08/2026 19:50 | Atualizado 07/08/2026 19:52

Rio - Reforço do Philadelphia 76ers para a temporada 2026/27, o ala-armador Jaylen Brown admitiu ter ficado frustrado com a decisão do Boston Celtics em trocá-lo. O jogador, de 29 anos, defendeu a franquia da capital e maior cidade de Massachusetts por dez temporadas antes de ser trocado com os Sixers.

"Quando descobri que tinha sido trocado, eu simplesmente joguei meu celular do outro lado do quarto (...) Ainda estou assimilando como tudo aconteceu. Estou animado e decepcionado ao mesmo tempo", disse Jaylen Brown, nesta sexta-feira (7), em sua apresentação no Philadelphia 76ers.

Jaylen Brown foi escolhido pelos Celtics no recrutamento da NBA de 2016. Ele defendeu a franquia por dez temporadas, manteve médias acima de 20 pontos por sete temporadas seguidas e foi peça-chave no título de 2024, onde foi eleito o melhor jogador das finais. Ele também foi cinco vezes All-Star.

O Philadelphia 76ers montou um time forte para a próxima temporada e sonha em conquistar o título da NBA, algo que não acontece desde 1983. Nos Sixers, Jaylen Brown vai jogar ao lado de LeBron James. O astro, de 41 anos, encerrou o vínculo com o Los Angeles Lakers após oito temporadas.

"Nós nos falamos todo dia, temos grupos de conversa, vários agora. Estamos todos tentando nos entrosar. O LeBron (James) é bem ativo no grupo, então estamos todos tentando ficar na mesma sintonia", afirmou Jaylen Brown, que ainda jogará ao lado do pivô Joel Embiid, MVP da temporada 2022/23.