Jaylen Brown era um dos principais nomes do Boston CelticsBrian Fluharty / AFP
Reforço dos Sixers, Jaylen Brown admite frustração com troca na NBA
Melhor jogador das finais de 2024, ala-armador defendeu o Boston Celtics por dez temporadas, mas foi trocado com o Philadelphia 76ers
Liverpool encaminha contratação de zagueiro do Barcelona
Jogador uruguaio chega aos Reds por empréstimo; ele será o terceiro reforço da equipe inglesa nesta janela de transferências
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Filho de Zinedine Zidane troca de clube na Espanha
O goleiro assinou com o Leganés; de acordo com o comunicado, contrato válido é por uma temporada com opção para uma segunda
Rodri acerta contrato de quatro anos com o Barcelona, diz jornal
Jogador pode deixar o clube inglês na atual janela de transferências; meia foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
André marca em vitória do Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa
Ex-Fluminense balançou a rede na vitória por 3 a 0 sobre o Port Vale, no primeiro jogo oficial da temporada sob o comando de novo treinador
Botafogo volta a demonstrar interesse pelo volante Pedro Bicalho
Glorioso fez proposta de cerca de R$ 7,6 milhões pelo volante, mas Qarabag recusou a investida inicial pelo jogador
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