Gianni Infantino é o atual presidente da Fifa - AFP

Gianni Infantino é o atual presidente da FifaAFP

Publicado 07/08/2026 23:44

En el marco de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, compartimos un grato almuerzo junto a Gianni Infantino, Ramón Jesurún y Alejandro Char.



Un encuentro para conversar, intercambiar ideas y seguir fortaleciendo los lazos que nos unen a través del fútbol. pic.twitter.com/heyMmbdVca — Alejandro Domínguez (@agdws) August 7, 2026

Antes, Infantino havia sido recebido na Colômbia pelo presidente da federação local, Ramón Jesurún. O presidente da Fifa cumpriu agenda junto a Jerusún em um campeonato de crianças.Ele aproveitou para fazer uma fala em que pregou união pelo futebol, em meio à crise na Fifa. "Uma felicidade estar aqui hoje. O futebol é alegria, felicidade, unidade", disse o ítalo-suíçoDepois do anúncio do plano de criar uma empresa para receber investimentos privados, o mundo do futebol vive em ebulição. A Uefa, que já se articulava como antagonista de Infantino, prevê boicotes e ganha apoio da Concacaf. As duas confederações são críticas da ideia de vender participações nos torneios da Fifa.Entretanto, Infantino manteve o respaldo da Confederação Africana (CAF) e da Conmebol. As duas entidades reiteraram o apoio após um recuo da Fifa, com um pedido de desculpas não pelo projeto, mas pela maneira como ele foi apresentado, "sem participação das associações".Além da manifestação da Conmebol, Argentina e Paraguai fizeram suas próprias manifestações em favor de Infantino. O argentino Chiqui Tapia é aliado do ítalo-suíço. Já a associação paraguaia é berço de Alejandro Domínguez.Ainda que a Concacaf repudie Infantino e articule o canadense Victor Montagliani como candidato para a eleição de março de 2027, a Federação Mexicana de Futebol destoou. Os mexicanos manifestaram apoio a Infantino.