Messi foi destaque da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Jornal espanhol detalha planos terroristas contra Messi durante a Copa
Atacante, de 39 anos, era o principal alvo de grupo que fez ameaças sobre atentado durante a competição; Cristiano Ronaldo também foi mirado
Jornal espanhol detalha planos terroristas contra Messi durante a Copa
Atacante, de 39 anos, era o principal alvo de grupo que fez ameaças sobre atentado durante a competição; Cristiano Ronaldo também foi mirado
PSG encaminha contratação de herói da Espanha na Copa
Atualmente no Barcelona, atacante marcou o gol do título da seleção espanhola no Mundial e tem conversas avançadas com o clube francês
Vasco aguarda Sosa no Rio neste domingo para assinar contrato
Jogador, de 27 anos, fechou com o Cruz-Maltino depois de semanas em negociações com o Racing; argentino foi destaque da Libertadores de 2025
Vini Jr e mais! Veja o time 'galáctico' do Real Madrid para 2026/27
Após janela de transferências recheada e a renovação do brasileiro, a equipe Merengue está montada e quer voltar a brigar por títulos
João Pedro anota dois gols em vitória do Chelsea sobre o Milan
Preterido por Ancelotti na Copa do Mundo, atacante, de 25 anos, voltou a ser destaque dos Blues em partida da pré-temporada
River confirma compra de Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid
Ex-apoiador do Botafogo, de 25 anos, chegou a negociar com o Flamengo, mas preferiu acerta com o clube de Buenos Aires e voltar ao seu país
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.