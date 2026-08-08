Messi foi destaque da Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Messi foi destaque da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 08/08/2026 14:21

Rio - Um dos principais jogadores da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi , de 39 anos, correu risco de morte nos Estados Unidos, durante a competição. Ao menos foi o que disse o jornal espanhol "Información". Um relatório da política norte-americana informou que o argentino seria o principal alvo de um atentado planejado durante o torneio.

Antes da partida entre Argentina e Jordânia, pela fase de grupos da Copa do Mundo, um homem teria ligado para o aeroporto de Dallas, no Texas, e feito ameaças de invadir o estádio acompanhado de outras duas pessoas. O grupo estaria armado com bombas caseiras, e o suspeito mencionou Lionel Messi como alvo do ataque.

O craque recebeu outra ameaça antes da partida contra o Egito, válida pelas oitavas de final. Nas redes sociais, um suspeito declarou publicamente que tinha Messi como alvo. "Vou entrar no Estádio de Atlanta e explodir o Messi com quatro bombas", disse.

Na mesma partida, a polícia de Atlanta recebeu outra denúncia sobre a suposta presença de três bombas escondidas em latas de lixo nas arquibancadas. Após uma varredura no estádio com cães farejadores, porém, nenhuma bomba foi encontrada.

Além do camisa 10 da Argentina, Cristiano Ronaldo apareceu em registros relacionados à segurança durante a Copa. A Fifa teria comunicado o FBI sobre a presença de "um homem suspeito" que buscava obter informações sobre a hospedagem do português. Dois dias depois, a polícia de Houston localizou e prendeu o suspeito dentro do hotel onde a seleção lusitana estava hospedada.