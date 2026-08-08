João Pedro anotou dois gols contra o MilanDivulgação / Chelsea

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Excluído da Copa do Mundo por Carlo Ancelotti, o atacante João Pedro, de 25 anos, continua vivendo grande momento no Chelsea. Em duelo pela pré-temporada, o brasileiro foi destaque da vitória sobre o Milan por 3 a 0, na Indonésia, em amistoso. Ele anotou dois gols.
LEIA MAIS: Medina sofre ferimento na cabeça durante treinamento da WSL no Taiti
Antes, o atacante também havia sido um dos melhores jogadores dos Blues na vitória por 6 a 4 sobre o Sydney Wanderers, quando anotou três gols. A partida marcou a estreia do treinador Xabi Alonso.
LEIA MAIS: Árbitros tiveram encontros sexuais pagos por federação sul-coreana
João Pedro estava na mira do Barcelona para a próxima temporada europeia. O clube espanhol deseja um substituto para Robert Lewandowski, porém, o Chelsea deixou claro que não tinha interesse de negociá-lo.
LEIA MAIS: River confirma compra de Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid
O clube inglês desembolsou 55 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 412 milhões na cotação da época) para contratar João Pedro junto ao Brighton, em julho do ano passado. Ele se tornou um dos destaques dos londrinos rapidamente. No total, entrou em campo em 53 partidas, anotou 23 gols e deu seis assistências.