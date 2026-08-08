João Pedro anotou dois gols contra o Milan - Divulgação / Chelsea

João Pedro anotou dois gols contra o MilanDivulgação / Chelsea

Publicado 08/08/2026 12:20

Rio - Excluído da Copa do Mundo por Carlo Ancelotti, o atacante João Pedro, de 25 anos, continua vivendo grande momento no Chelsea . Em duelo pela pré-temporada, o brasileiro foi destaque da vitória sobre o Milan por 3 a 0, na Indonésia, em amistoso. Ele anotou dois gols.

Antes, o atacante também havia sido um dos melhores jogadores dos Blues na vitória por 6 a 4 sobre o Sydney Wanderers, quando anotou três gols. A partida marcou a estreia do treinador Xabi Alonso.

João Pedro estava na mira do Barcelona para a próxima temporada europeia. O clube espanhol deseja um substituto para Robert Lewandowski, porém, o Chelsea deixou claro que não tinha interesse de negociá-lo.

O clube inglês desembolsou 55 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 412 milhões na cotação da época) para contratar João Pedro junto ao Brighton, em julho do ano passado. Ele se tornou um dos destaques dos londrinos rapidamente. No total, entrou em campo em 53 partidas, anotou 23 gols e deu seis assistências.