João Pedro anotou dois gols contra o MilanDivulgação / Chelsea
João Pedro anota dois gols em vitória do Chelsea sobre o Milan
Preterido por Ancelotti na Copa do Mundo, atacante, de 25 anos, voltou a ser destaque dos Blues em partida da pré-temporada
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