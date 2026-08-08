Poucos dias após passar por cirurgia no joelho, McGregor deixou claro que pretende retornar às competições em 2027 - (Foto: Reprodução/UFC)

Poucos dias após passar por cirurgia no joelho, McGregor deixou claro que pretende retornar às competições em 2027(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 08/08/2026 10:00

Conor McGregor iniciou uma nova etapa na tentativa de voltar ao octógono. Poucos dias depois de passar por uma cirurgia no joelho direito, o ex-campeão de duas categorias do UFC compartilhou um vídeo nas redes sociais em que mostrou os primeiros momentos de sua recuperação e adotou um discurso otimista sobre o futuro. O procedimento teve como objetivo reparar o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e a lesão no menisco sofridos durante o confronto contra Max Holloway, no UFC 329, em julho.

Ainda em fase inicial do processo de reabilitação, o irlandês fez questão de transmitir confiança aos seus seguidores. Em sua publicação no Instagram, McGregor destacou o sucesso da intervenção e afirmou que pretende encarar a recuperação com a mesma determinação que marcou sua trajetória no MMA.

“E aí, pessoal, o ‘Mac’ está de volta! Meu joelho foi reparado, a cirurgia foi um sucesso e agora estou no caminho da recuperação. Isso deve dizer a vocês tudo o que precisam saber sobre a minha mentalidade: direto para a cirurgia, joelho reparado e no caminho (da recuperação). Vamos nessa!”, afirmou Conor.

Para reforçar a mensagem de confiança, McGregor citou exemplos de atletas que conseguiram retornar ao alto nível após enfrentarem problemas graves nos joelhos. Entre as referências mencionadas pelo astro estão Dominick Cruz e Georges St-Pierre, ex-campeões do UFC, além dos jogadores de futebol americano Tom Brady e Adrian Peterson. “The Notorious” afirmou que as trajetórias de superação servem como inspiração neste novo momento de sua carreira.

“Eles são a minha motivação aqui, especialmente os garotos da luta. Respeito total. Imparável, baby! A minha mentalidade é imparável, inquebrável”, disse.

De olho na “Última Dança”

A lesão interrompeu de maneira precoce o aguardado retorno de McGregor ao MMA. O duelo com Holloway terminou pouco mais de um minuto após o início, obrigando o ex-campeão a iniciar um novo longo período de afastamento. Mesmo assim, o irlandês continua alimentando a possibilidade de voltar ao cage e já apontou a Semana Internacional da Luta de 2027, em Las Vegas (EUA), como o palco desejado para cumprir o último combate de seu atual contrato com o UFC.

Agora, a prioridade é cumprir todas as etapas da recuperação. McGregor terá pela frente um período de fisioterapia e readaptação física antes de pensar em treinos de alto rendimento. Apesar da complexidade da lesão, o astro mantém o otimismo e acredita que os avanços na medicina regenerativa podem contribuir para sua preparação visando um eventual retorno às competições.