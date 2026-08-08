Poucos dias após passar por cirurgia no joelho, McGregor deixou claro que pretende retornar às competições em 2027(Foto: Reprodução/UFC)
Conor McGregor exalta recuperação após cirurgia no joelho e mira retorno: ‘Mentalidade inquebrável’
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