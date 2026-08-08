Thiago Almada é jogador do River PlateDivulgação / Argentina

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Pedro Logato
Rio - O River Plate confirmou por meio das redes sociais que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid pela compra do apoiador Thiago Almada, de 25 anos, que defendeu a seleção argentina na Copa do Mundo. O jogador está de volta ao futebol sul-americano, depois de passagens por Lyon e pelo próprio clube espanhol.
"River Plate acordou com o Atlético de Madrid a transferência definitiva do jogador Thiago Almada. O jogador viajará nas próximas horas ao país para se juntar ao plantel.", disse a nota oficial do River Plate.
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O Flamengo negociou com Almada, mas o River Plate levou a melhor. O argentino deu preferência ao clube por conta da oferta salarial superior a do Rubro-Negro e também pelo desejo de voltar a atuar no seu país.
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O River será o sexto clube de Almada. Antes ele passou por Vélez, Atlanta, dos Estados Unidos, atuou seis meses pelo Botafogo, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores, além de Lyon e Atlético de Madrid.