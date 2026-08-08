"River Plate acordou com o Atlético de Madrid a transferência definitiva do jogador Thiago Almada. O jogador viajará nas próximas horas ao país para se juntar ao plantel.", disse a nota oficial do River Plate.
O Flamengo negociou com Almada, mas o River Plate levou a melhor. O argentino deu preferência ao clube por conta da oferta salarial superior a do Rubro-Negro e também pelo desejo de voltar a atuar no seu país.
O River será o sexto clube de Almada. Antes ele passou por Vélez, Atlanta, dos Estados Unidos, atuou seis meses pelo Botafogo, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores, além de Lyon e Atlético de Madrid.
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