Messi ao lado do pai, JorgeReprodução / Instagram
Pai de Lionel Messi morre na Argentina aos 68 anos
Jorge Messi, que era agente do craque desde o começo da carreira, enfrentava agravamentos do estado de saúde por uma doença não divulgada
Franclim critica falta de agressividade do time na volta do intervalo
Treinador do Botafogo explicou, em coletiva de imprensa, as substituições que fez no empate contra o Fluminense, no estádio Nilton Santos
Zubeldía detalha substituições em clássico contra Botafogo
Fluminense voltou do intervalo melhor, mas viu o desempenho da equipe cair após mudanças; partida terminou empatada
Vitinho cobra mudança de postura do Botafogo: 'Não pode acontecer'
Lateral-direito se referiu ao desempenho abaixo na volta do intervalo, quando o Fluminense empatou o jogo deste sábado (8)
Ignácio celebra gol marcado e analisa resto da temporada
Zagueiro empatou o clássico contra o Botafogo ao fazer de cabeça; é a segunda vez que defensor balança as redes desde a volta da Copa
Em jogo movimentado, Botafogo e Fluminense empatam pelo Brasileirão
Alex Telles abriu o placar de falta no primeiro tempo e Ignácio empatou de cabeça na segunda etapa, em duelo no estádio Nilton Santos
Fifa reage a pressão contra Infantino e defende mandato do presidente
Entidade que comanda o futebol mundial afirmou que 'não irá tolerar qualquer atividade eleitoral inconsistente com seus estatutos'
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