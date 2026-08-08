Messi ao lado do pai, Jorge - Reprodução / Instagram

Messi ao lado do pai, JorgeReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2026 09:40

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi, de 39 anos, está de luto. Morreu na noite de última sexta-feira (7) aos 68 anos Jorge Messi, pai do craque, na cidade de Rosário, na Argentina. As informações são do site "Infobae".

Jorge Messi lutava há alguns anos contra uma doença não divulgada. Durante a Copa do Mundo, a família do craque emitiu uma nota oficial sobre a situação de saúde de Jorge, já que boatos sobre uma possível morte haviam circulado. Na ocasião, o estado clínico do pai de Messi era de "uma recuperação constante, apesar da complexidade de seu quadro clínico atual".

O pai de Lionel Messi atuava como empresário do jogador, desde o começo da carreira do craque. Em uma entrevista em 2012, ao abordar a situação enfrentada pela família na Espanha, quando o atacante era adolescente, Jorge chegou a dizer que por muito pouco o craque não desistiu do Barcelona.

Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi é o recordista de prêmios individuais de melhor do mundo da Fifa com oito vitórias. Em conquistas coletivas, se destacam quatro títulos da Liga dos Campeões pelo Barcelona, duas Copas Américas pela Argentina e a Copa do Mundo de 2022.