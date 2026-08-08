Gabriel Medina é tricampeão mundial de surfe - Divulgação / WSL

Gabriel Medina é tricampeão mundial de surfeDivulgação / WSL

Publicado 08/08/2026 11:24

Rio - O surfista brasileiro Gabriel Medina, de 32 anos, passou por um susto durante durante sessão de treinos na etapa de Teahupoo, no Taiti, pela WSL, a Liga Mundial de Surfe, nesta sexta-feira (7). O tricampeão mundial sofreu um corte na cabeça e precisou levar pontos.

Apesar do acontecimento, Medina não deverá ter problemas para a disputa no país da Oceania. A etapa do Taiti é a sétima da temporada da WSL. Ela é conhecida pelos competidores como uma das mais desafiadoras. As ondas do local tem muita potência e quebram sobre uma bancada de corais, o que pode ocasionar lesões mais graves.

O brasileiro vai disputar a 13ª bateria do round 2 e por conta disso tem um prazo maior para se recuperar do ferimento. A etapa tem início neste sábado (8) e vai até o dia 18 de agosto. Medina vai enfrentar o vencedor da disputa entre o havaiano Eli Hanneman e o lendário Kelly Slater, que foi convidado, aos 54 anos.

Atualmente, o brasileiro está na 4ª posição do WSL, atrás do italiano Leonardo Fioravanti e dos compatriotas Italo Ferreira e Yago Dora. Além deles, o Brasil tem outros representantes: Miguel Pupo (5º), Samuel Pupo (6º), Filipe Toledo (15º), João Chianca (17º), Alejo Muniz (24º) e Mateus Herdy (28º).

Gabriel Medina é o maior vencedor do surfe brasileiro na história. Ele conquistou o tricampeonato mundial da WSL (2014, 2018 e 2021), foi o primeiro brasileiro a vencer um mundial de surfe e faturou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Casamento e perda de bebê

Gabriel e Isabella Arantes oficializaram seu casamento no último dia 30 de julho, em uma cerimônia intimista realizada na praia de Paúba, em São Sebastião, no litoral paulista. Durante a troca de votos, o surfista surpreendeu os convidados ao anunciar que os dois esperavam o primeiro filho.



Poucos dias depois, porém, o casal informou que a gravidez não evoluiu. Na mensagem publicada nas redes sociais, Gabriel e Isabella afirmaram que seguem unidos para atravessar esse período de luto.