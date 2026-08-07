Após perda gestacional, Gabriel Medina faz declaração à mulher no TaitiReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Gabriel Medina usou as redes sociais para fazer uma homenagem à mulher, Isabella Arantes, dias após o casal anunciar a perda do bebê que esperava. Nesta quinta-feira (7), o tricampeão mundial de surfe publicou um registro da companheira durante a viagem ao Taiti. 
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Isabella Arantes e Gabriel Medina se casaram na última semana - Reprodução/Instagram
Gabriel Medina revelou perda do bebê que esperava com Isabella Arantes - Reprodução/Instagram
Gabriel Medina e Isabella Arantes perderam o bebê que estavam esperando - Instagram
Gabriel Medina se casa com Isabella Arantes - Reprodução do Instagram
Gabriel Medina e Isabella Arantes fazem ensaio antes do casamento - Torin Zanette
Gabriel Medina e Isabella Arantes fazem ensaio antes do casamento - Torin Zanette
Isabella Arantes compartilha cliques antes do casamento com Gabriel Medina - Reprodução / Instagram
Após perda gestacional, Gabriel Medina faz declaração à mulher no Taiti - Reprodução Instagram


Na imagem, Isabella aparece boiando nas águas cristalinas de Teahupo'o, palco de mais uma etapa da WSL (World Surf League). Ao compartilhar a foto, Medina escreveu: "Minha princesa no meu lugar favorito".

A publicação acontece poucos dias depois de o casal revelar que a gestação foi interrompida após o exame morfológico de três meses. Em comunicado divulgado nas redes sociais, os dois pediram respeito e privacidade para enfrentar o momento.

Gabriel e Isabella oficializaram a união no último dia 30 de julho, em uma cerimônia intimista realizada na praia de Paúba, em São Sebastião, no litoral paulista. Durante a troca de votos, o surfista surpreendeu os convidados ao anunciar que os dois esperavam o primeiro filho.

Poucos dias depois, porém, o casal informou que a gravidez não evoluiu. Na mensagem publicada nas redes sociais, Gabriel e Isabella afirmaram que seguem unidos para atravessar esse período de luto.