Wagner Moura revela o segredo para manter casamento duradouroAFP
Wagner Moura revela segredo para manter casamento duradouro
Ator destacou a importância do bom humor na vida a dois, comentou a carreira do filho mais velho e falou sobre a influência da paternidade em seu novo filme
Isadora Cruz compartilha fotos de viagem romântica com o namorado
Atriz publicou registros ao lado de Lucas Pinheiro Braathen em Trancoso, onde apareceu tocando violão e aproveitando dias de descanso
Filhos de Rodrigo Hilbert revelam hábitos que herdaram do pai
Francisco e João, de 18 anos, brincaram sobre as semelhanças com o apresentador e trocaram provocações durante um vídeo nas redes sociais
Alinne Rosa registra boletim de ocorrência após agressão no Fortal
Homem que estava em camarote atingiu o rosto da cantora com um copo durante show realizado em julho
Após perda gestacional, Gabriel Medina faz declaração à mulher
Surfista compartilhou um registro de Isabella Arantes durante a viagem para Teahupo'o, onde disputa mais uma etapa da Liga Mundial de Surfe
Alerta de ventania faz Virginia adiar voo para evento no Rio
Rainha de bateria da Grande Rio não confirmou participação na Noite dos Enredos, que abre a temporada da folia carioca
Xuxa reage a críticas de Mara Maravilha: 'Só quer aparecer'
Apresentadora respondeu a um comentário nas redes sociais após ser alvo da baiana sobre a turnê e afirmou ter pena de quem tenta diminuir os outros
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