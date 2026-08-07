Wagner Moura revela o segredo para manter casamento duradouro - AFP

Wagner Moura revela o segredo para manter casamento duradouroAFP

Publicado 07/08/2026 15:57

Rio - Wagner Moura acredita que o bom humor é um dos principais ingredientes para manter um relacionamento saudável. Durante a divulgação de "A Última Casa", seu novo filme, o ator falou sobre a vida em família e explicou o que considera indispensável em um casamento.

"Esse senso de humor é, na verdade, uma das coisas mais importantes em um casamento, em um relacionamento", afirmou ao comentar a dinâmica dos personagens que interpreta ao lado de Greta Lee.

Casado há 25 anos com a jornalista e fotógrafa Sandra Delgado, Wagner também falou sobre os três filhos do casal. O mais velho, Bem, decidiu seguir carreira no audiovisual e atualmente grava seu primeiro longa-metragem como ator.

Questionado sobre a escolha do filho, o artista garantiu que faz questão de apoiar as decisões dos herdeiros. "Eu quero que eles sejam o que quiserem ser. Então, se eles quiserem ser artistas ou atores, eu vou apoiá-los", declarou.

O ator ainda contou que a experiência de ser pai contribuiu para criar uma conexão com Greta Lee durante as filmagens de A Última Casa. Segundo ele, o amor pelos filhos e a disposição para fazer qualquer coisa por eles aproximaram os dois na construção dos personagens, que vivem um casal tentando proteger a família em meio a uma situação extrema.