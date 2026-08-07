Fabrizio Gorziza pede Myra Ruiz em casamento - Reprodução de vídeo

Fabrizio Gorziza pede Myra Ruiz em casamentoReprodução de vídeo

Publicado 07/08/2026 08:39 | Atualizado 07/08/2026 08:43

Rio - Intérprete de Elphaba em "Wicked – A História Não Contada das Bruxas de OZ", Myra Ruiz foi surpreendida com um pedido de casamento feito pelo ator Fabrizio Gorziza no palco. O momento aconteceu depois de uma sessão do espetáculo, que fica em cartaz na Cidade das Artes até o dia 6 de setembro. Um vídeo do momento especial foi compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, Fabrício aparece no palco e fala sobre a relação com Myra. "Eu pensei muito se eu faria isso no palco ou não, mas eu me dei conta de que as melhores coisas que aconteceram na minha vida, aconteceram no palco. Eu te conheci no palco, três anos atrás, lá em 'Matilda'. Nesses três anos, aprendi muita coisa contigo. A gente viveu coisas maravilhosas e uma das coisas que aprendi é que a gente tem que fabricar a nossa própria sorte", afirmou ele, emocionado.

"A sorte que eu queria fabricar para mim é passar o resto da minha vida com uma mulher incrível, inteligente e que eu amo", destacou ele, que em seguida se ajoelhou e perguntou à amada: "você aceita se casar comigo?".

Myra, claro, aceitou, deu pulinhos de felicidade e um beijo no ator, que deu vida a Firmino na série "Tremembé" e é conhecido por integrar o elenco de musicais como "Shrek" e "Beetlejuice: Os Fantasmas se Divertem". A plateia vibrou com o pedido de casamento.

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