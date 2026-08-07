Maisa planeja nova fase e inicia reforma de apartamentoEduardo Martins e Manuela Scarpa / Brazil News
Nova fase: Maisa Silva diz que voltará a morar sozinha
Atriz contou que visitou loja de imóveis e irá iniciar as obras do imóvel: 'Estou em êxtase'
Nova fase: Maisa Silva diz que voltará a morar sozinha
Atriz contou que visitou loja de imóveis e irá iniciar as obras do imóvel: 'Estou em êxtase'
Ex-BBB Pyong Lee se casa com a influenciadora Natália Nasser
Após o enlace, casal posou para fotos na neve e compartilhou os registros com os seguidores
Mariana Rios revela nova perda gestacional: 'Entreguei nas mãos de Deus'
Atriz contou que engravidou naturalmente após anos de tentativas, mas exames indicaram que a gestação não evoluiu
Alex Escobar passa por cirurgia para retirada de tumor
Jornalista esportivo contou que foi submetido a um procedimento no peito após descobrir doença autoimune
Erika Schneider explica motivo de não divulgar casas de apostas
Influenciadora fez relato sobre decisão envolvendo as bets: 'Faz mais sentido e me traz paz'
Davi Brito estima gasto de até R$ 2,5 milhões com festa de casamento
Campeão do 'BBB 24' contou que os preparativos já começaram e revelou que a celebração para familiares e amigos está prevista para setembro