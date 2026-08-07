Maisa planeja nova fase e inicia reforma de apartamento - Eduardo Martins e Manuela Scarpa / Brazil News

Maisa planeja nova fase e inicia reforma de apartamentoEduardo Martins e Manuela Scarpa / Brazil News

Publicado 07/08/2026 07:17 | Atualizado 07/08/2026 07:18

Rio - Maisa Silva, de 24 anos, vai voltar a morar sozinha. A atriz comentou a decisão por meio de um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta quinta-feira (6). Ela explicou que deixará a casa dos pais Gislaine Andrade e Celso Andrade, em São Paulo, para se mudar para o apartamento que comprou há alguns anos.

"Eu não tinha contado para vocês ainda, mas eu vou voltar a morar sozinha! Este apartamento eu comprei tem uns anos, mas eu não tinha dado início às obras. Aconteceram várias coisas que eu fui deixando para um outro momento... Acho que tem uns quatro anos que estou enrolando, na verdade, que o prédio tinha sido entregue. Mas agora de fato esse processo está andando", afirmou.

A artista ainda disse que já visitou loja de móveis com as arquitetas do projeto. "Estou em êxtase". Em outra publicação, Maisa confirmou que irá morar em São Paulo e disse que não sabe o quanto vai compartilhar desta nova fase com os fãs. "Eu ainda não sei o quanto do processo vou partilhar com vocês, mas saibam que, quando tiver pronto, eu mostro meu cantinho com o maior prazer!", escreveu.

Vale lembrar que a atriz morou sozinha em um apartamento alugado, em 2023, no período das gravações da série "De Volta aos 15". No ano seguinte, ela se mudou temporariamente para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, devido ao trabalho na novela "Garota do Momento".