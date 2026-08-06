Mariana Rios revela nova perda gestacional - Reprodução Instagram

Mariana Rios revela nova perda gestacionalReprodução Instagram

Publicado 06/08/2026 22:57 | Atualizado 06/08/2026 22:58

Rio - Mariana Rios emocionou os seguidores ao revelar que enfrentou uma nova perda gestacional. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (6), a atriz contou que descobriu uma gravidez natural no último mês, mas recebeu a notícia de que a gestação havia parado de evoluir.

Segundo Mariana, o teste positivo veio de forma inesperada, após uma longa jornada em busca da maternidade, marcada por tentativas de fertilização in vitro. "Depois de tanto tempo tentando, depois de todo o processo da FIV, aquele positivo parecia um milagre", relembrou.

A atriz contou que ela e o companheiro, João Luis Diniz D'Ávila, comemoraram a notícia com familiares e amigos, mas que, desde o início, decidiu confiar no que aconteceria. Dias depois, os exames mostraram que a gravidez não era viável. Apesar da dor, Mariana afirmou que encontrou conforto na fé. "Na semana seguinte, os exames mostraram que a gravidez não estava evoluindo. E, por mais difícil que fosse aquele momento, meu coração estava em paz, porque eu já tinha entregado", disse.

Ao longo do relato, a artista refletiu sobre o significado da fé e afirmou que aprendeu a aceitar situações que fogem do controle. "Entregar não diminui a tristeza do momento, mas tira de mim o peso de lutar contra aquilo que eu não posso controlar", declarou.

Esta é a segunda perda gestacional vivida por Mariana. Em 2020, ela tornou público um aborto espontâneo retido e, desde então, compartilhou com os seguidores os desafios enfrentados para realizar o sonho da maternidade. Durante esse período, revelou ter baixa reserva ovariana, trombofilia adquirida e uma incompatibilidade genética com o atual companheiro, fatores que levaram o casal a recorrer à fertilização in vitro. A trajetória culminou no nascimento de Palo, primeiro filho de Mariana e João Luis Diniz D'Ávila, em dezembro de 2025.