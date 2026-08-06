Mariana Rios revela nova perda gestacionalReprodução Instagram
Mariana Rios revela nova perda gestacional: 'Entreguei nas mãos de Deus'
Atriz contou que engravidou naturalmente após anos de tentativas, mas exames indicaram que a gestação não evoluiu
Mariana Rios revela nova perda gestacional: 'Entreguei nas mãos de Deus'
Atriz contou que engravidou naturalmente após anos de tentativas, mas exames indicaram que a gestação não evoluiu
Alex Escobar passa por cirurgia para retirada de tumor
Jornalista esportivo contou que foi submetido a um procedimento no peito após descobrir doença autoimune
Erika Schneider explica motivo de não divulgar casas de apostas
Influenciadora fez relato sobre decisão envolvendo as bets: 'Faz mais sentido e me traz paz'
Davi Brito estima gasto de até R$ 2,5 milhões com festa de casamento
Campeão do 'BBB 24' contou que os preparativos já começaram e revelou que a celebração para familiares e amigos está prevista para setembro
Jéssica Ellen posa de lingerie e ganha elogios: 'Maravilhosa'
O novo ensaio da atriz recebeu comentários de Sophie Charlotte, Fabiula Nascimento e Barbara Reis
Filho de Erasmo Carlos deixa equipe de Roberto Carlos
Em comunicado, assessoria do artista comunicou que a decisão foi tomada de forma amigável
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.