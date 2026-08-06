Após ataques na web, Bia e Branca Feres defendem 'corpos reais' Reprodução/Instagram
Incomodada com a repercussão, Bia lembrou que ela e Branca dedicaram 22 anos ao esporte de alto rendimento e que hoje vivem uma realidade diferente, conciliando a maternidade com a rotina de treinos. Cada uma é mãe de três filhos.
A ex-atleta afirmou que não vê problema na própria aparência e defendeu que mulheres não sejam cobradas a manter um padrão estético irreal. Para ela, é preciso normalizar corpos comuns, principalmente depois da maternidade.
Branca também criticou parte das mensagens recebidas, incluindo comentários de homens sugerindo o uso de medicamentos para emagrecimento. Ela classificou esse tipo de abordagem como desrespeitosa.
Ao encerrar o desabafo, as gêmeas ressaltaram que muitas imagens vistas nas redes sociais são editadas ou resultado de procedimentos estéticos, e defenderam uma relação mais saudável com a imagem corporal.
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