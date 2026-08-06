Após ataques na web, Bia e Branca Feres defendem 'corpos reais' - Reprodução/Instagram

Após ataques na web, Bia e Branca Feres defendem 'corpos reais' Reprodução/Instagram

Publicado 06/08/2026 18:58

Rio - O que era para divulgar produtos de cabelo acabou abrindo espaço para uma onda de comentários sobre a aparência de Bia e Branca Feres. As ex-integrantes da seleção brasileira de nado artístico recorreram às redes sociais para responder às críticas e defender a naturalidade dos próprios corpos.

Segundo as irmãs, o vídeo publicitário, gravado de biquíni, ultrapassou 5 milhões de visualizações e, em vez de despertar conversas sobre a campanha, gerou uma série de julgamentos sobre o físico das duas.



Incomodada com a repercussão, Bia lembrou que ela e Branca dedicaram 22 anos ao esporte de alto rendimento e que hoje vivem uma realidade diferente, conciliando a maternidade com a rotina de treinos. Cada uma é mãe de três filhos.



A ex-atleta afirmou que não vê problema na própria aparência e defendeu que mulheres não sejam cobradas a manter um padrão estético irreal. Para ela, é preciso normalizar corpos comuns, principalmente depois da maternidade.



Branca também criticou parte das mensagens recebidas, incluindo comentários de homens sugerindo o uso de medicamentos para emagrecimento. Ela classificou esse tipo de abordagem como desrespeitosa.



Ao encerrar o desabafo, as gêmeas ressaltaram que muitas imagens vistas nas redes sociais são editadas ou resultado de procedimentos estéticos, e defenderam uma relação mais saudável com a imagem corporal.