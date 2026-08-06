Ana Castela se preparando para 'girls night' com amigaReprodução/Instagram
Nele, ela afirmou que iria sair em um encontro, "Hoje eu vou ter um date. Deixa eu, porque já passou da hora, já está na hora de eu ter um date", e mostrou look escolhido para a saída, com um salto, calça jeans, uma regata marrom, e uma bolsa da mesma cor.
A sertaneja explicou, também, que estava se preparando para visitar um local arrumado, "Pra eu ir nesse lugar chique que vou hoje, eu tenho que ir de boca fechada, gente. Eu sou o Chico Bento nos lugares, então eu tenho que entrar quieta", disse.
No final do vídeo, Castela revela que seu encontro seria com uma amiga, e que iriam fazer uma “girls night”, ou noite das garotas. A artista está solteira desde seu relacionamento com Zé Felipe, que terminou em dezembro do ano passado.
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