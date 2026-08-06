Ratinho afirmou que sertanejo estava com ’cara de viado’ - Reprodução de vídeo

Ratinho afirmou que sertanejo estava com ’cara de viado’Reprodução de vídeo

Publicado 06/08/2026 14:05 | Atualizado 06/08/2026 14:07

Rio - Ratinho causou polêmica ao comentar sobre a aparência do cantor sertanejo Tiago Piquilo, que forma dupla com Hugo, durante participação em seu programa no SBT, na quarta-feira (5). O apresentador usou um termo pejorativo para analisar o novo visual do artista.

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"Você pintou o cabelo. Meu... você está com uma cara de viado", disse o apresentador. Constrangido, Tiago respondeu o comentário: "É um tal de inventar moda, né?". Na sequência, Ratinho completou: "Como inventam moda esses dois".

Ratinho para o Hugo e Tiago:



– VOCÊ TÁ COM UMA CARA DE VIADO!#ProgramaDoRatinho



Siga. Seja @excentricko. pic.twitter.com/AOoANDLHTm — Luiz Ricardo (@excentricko) August 6, 2026

A fala do contratado do SBT dividiu opiniões nas redes sociais. "Como um cara desse tá ainda na TV destilando ódio? Pra ele gay serve só pra chacota", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Desnecessário? Sim. Mentiu? Não", comentou outro. "Programa raiz é assim mesmo", disse um terceiro.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ratinho causa polêmica com um comentários no programa. Em maio, ele declarou que fica "preocupado" ao ver dois homens se beijando na televisão. "É muita novela mostrando homem beijando homem, mulher beijando mulher. Vocês incentivam isso, porque no meu tempo, que o negócio funcionava, não tinha isso", disparou na época.

Procurado pelo DIA, o SBT ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.