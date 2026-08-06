Netinho - Reprodução / Instagram

NetinhoReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2026 11:57

Rio - Netinho contou aos seguidores que sofreu um acidente doméstico durante o tratamento contra um linfoma raro. O cantor caiu no banheiro de casa na terça-feira (4), mas tranquilizou os fãs ao afirmar que não teve complicações.

Em uma publicação no Instagram, na noite de quarta-feira (5), o artista explicou que havia terminado o banho quando percebeu que tinha esquecido a toalha. Ao tentar buscar o item, escorregou no piso molhado.

"Sexta-passada (31/7), fiz a oitava sessão de quimio, faltam apenas 8. Zero efeitos colaterais. Ontem (terça-feira, 4/8), no banho, esqueci a toalha. Acabado o banho, fui pegar e caí no mármore molhado . Tudo certo", escreveu.

Netinho também tratou o episódio com bom humor na legenda da postagem. "Boa noite! Isso é hora Sr. Netinho? Esquecer de pegar a toalha pro banho? Era só o que faltava… ", brincou.

O cantor enfrenta o segundo diagnóstico de linfoma. Em maio, ele revelou que precisaria retomar o tratamento contra a doença, identificada pela primeira vez em 2025.

Na ocasião, Netinho explicou que o novo quadro era mais agressivo e incomum. "Esse linfoma é muito raro e só acontece em 0,1 a cada 100 mil pessoas. Imagine!", declarou aos seguidores.