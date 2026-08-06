Fábio Porchat detalha encontro com Dilma Rousseff na China - Reprodução / Instagram

Fábio Porchat detalha encontro com Dilma Rousseff na ChinaReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2026 10:53

Rio - Fábio Porchat contou detalhes de um encontro inesperado com Dilma Rousseff durante uma viagem a Xangai, na China. O humorista afirmou que a conversa com a ex-presidente estava prevista para durar apenas 10 minutos, mas se estendeu por 1h20.

O relato ocorreu durante uma participação no podcast "POD_i", apresentado pela jornalista Andreia Sadi. Porchat explicou que recebeu o convite quando já estava na cidade, onde Dilma comanda o Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS.

"Eu falei: 'Olha, não é um negócio que está na minha lista do top dez, mas eu já estou em Xangai'. Eu falei: 'Mas o que faz a Dilma em Xangai?', que eu nem sabia...", contou.

O apresentador disse que decidiu aceitar a proposta por considerar interessante conhecer uma ex-presidente da República. "Aí eu falei: 'Ué, eu quero conhecer. Eu adoraria conhecer qualquer presidente, me interessaria'", afirmou.

A visita ficou marcada para o mesmo dia da saída de Porchat do país. Por causa da agenda, ele chegou a imaginar que o compromisso poderia ser cancelado.

"Nem liguei. Falei: 'Isso vai ser cancelado, a Dilma tem mais o que fazer'. Fui viver a vida", brincou.

Apesar da desconfiança, o encontro aconteceu. Porchat foi ao banco acompanhado da mulher, Priscila Castello Branco, e recebeu a informação de que teria poucos minutos para conversar com Dilma.

"Falei para a Priscila: 'Olha, meu amor, vamos lá conhecer a Dilma, né?'. Aí fui lá, tocamos a campainha do banco do BRICS (...) Fui lá no andar, vários brasileiros, falei com todo mundo, coisa boa. 'Olha, a gente vai conversar com a Dilma 10 minutinhos só'. Falei: 'Não, lógico, vai ser interessante conversar, ouvir a Dilma'."

Segundo o humorista, a recepção da ex-presidente foi carinhosa e descontraída. Ele também afirmou que a postura dela durante o encontro foi diferente da imagem mais séria associada ao período no Palácio do Planalto.

"Subimos, entramos, a Dilma uma simpatia: 'Meu querido, que coisa boa! Olha você', uma porta enorme, ela abriu, 'Vem aqui!'. E a Dilma é muito carinhosa, curiosamente, porque a gente vê a Dilma ali na presidência, né, fortona assim, toda séria, e ela pessoalmente foi muito simpática."

Porchat contou que a conversa não teve a política brasileira como assunto principal. Os dois falaram sobre a China, a rotina de Dilma no país e o funcionamento do Banco do BRICS.

"Curiosamente, a gente não falou de política. Falamos da China, falamos de como funcionava a China, de como é que ela estava lá, de como é que funcionava o banco do BRICS... E foi uma maravilha."

O encontro terminou quando Dilma percebeu que precisava cumprir outro compromisso. "Daqui a pouco a Dilma olha e fala: 'Ih, rapaz, deu o horário, tenho que falar com o russo'. Ela me deu beijo, abraço, tiramos foto com a Dilma, e aí, enfim, fui embora", concluiu.