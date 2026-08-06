Tony Ramos participa de homenagem à Nathalia Timberg - Daniel Pinheiro / Brazil News

Tony Ramos participa de homenagem à Nathalia TimbergDaniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 06/08/2026 07:54

Rio - Nathalia Timberg recebeu homenagens pelos 97 anos de vida e 90 de carreira em cerimônia realizada no Teatro Fashion Mall, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (5). Considerada uma das mais importantes atrizes do Brasil, a veterana celebrou a trajetória artística, recebeu o carinho dos colegas e ainda ganhou um bolo de aniversário.

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Na ocasião, Tony Ramos se ajoelhou para cumprimentar a colega e declarou: "Minha amada, reconhecimento é uma palavra mágica, simples. Reconhecer, não venerar, adorar... Reconhecimento é uma coisa mais lindas que tem no nosso vernáculo. Reconhecer alguém pela sua trajetória, generosidade, tranquilidade."

No palco, Nathalia também foi celebrada por artistas como Leona Cavalli, que apresentou a cerimônia, Rosamaria Murtinho, Ana Rosa e outros. Declarações de Fernanda Montenegro, Susana Vieira e mais estrelas sobre a artista foram exibidas no telão.

Ovacionada pela plateia em diversos momentos, a veterana se emocionou: "Aprendi a me controlar bem para poder fazer esse trabalho, mas não aprendi a lidar com isto."







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Famosos como Fabiana Karla, Carla Marins, Victor Fasano, Eri Johnson, Maitê Piragibe, Gabriel Godoy e Caco Ciocler marcaram presença no evento, que comemorou os quatro anos da reabertura do espaço cultural.