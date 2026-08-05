Marido de Simone Mendes relembrou fim da dupla com Simaria Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Kaká Diniz relembrou o fim da dupla formada pela mulher, Simone Mendes, com a irmã, Simaria, em agosto de 2022, e o início da carreira solo da artista. Em participação no 'Jota Jota Podcast', o empresário exaltou a trajetória do primeiro grande sucesso da cantora na nova fase. 
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Simone e Simaria encerraram a dupla em agosto de 2022 - Reprodução/Instagram
Kaká Diniz falou sobre início da carreira solo de Simone Mendes - Reprodução/Instagram
Marido de Simone Mendes relembrou fim da dupla com Simaria - Reprodução/Instagram
Simone Mendes com o marido, Kaká Diniz, e os filhos, Henry e Zaya - Reprodução/Instagram
"Eu lembro quando a gente lançou 'Erro Gostoso', a primeira música de sucesso dela, que foi a música mais tocada de 2023, bateu o primeiro lugar nas rádios e em todas as plataformas. A gente começou do zero de novo. Imagina, em um país em que quem se separou, quando tentou montar uma carreira solo não deu certo, Simone estava caminhando para dar certo", declarou. 
O empresário mencionou a reação da artista quando a faixa entrou no Top 10 de uma plataforma digital e ele afirmou para a mulher que ela se tornaria a cantora mais ouvida do país. "Amor, eu já sou. Há seis meses eu não tinha carreira, não sabia o que ia ser, não tinha repertório, música… estar entre as dez do Brasil, para mim, é estar em primeiro lugar", disse Simone. 
Juntos há mais de 10 anos, Kaká Diniz e Simone Mendes são pais de Henry, de 12 anos, e Zaya, de 5.